Hrozba jadrového konfliktu znepokojuje aj investorov. Akciové trhy krvácajú, uviedol analytik

Investori sú tiež iba ľudia a pre ľudí je typické, že sa postupne prestanú báť toho, čo ich v prvej chvíli vyľakalo. Tak to bolo i s vojnou na Ukrajine, ktorá pokračuje už tisíci deň.

„Lenže upokojenie sa skončilo vo chvíli, keď sa objavilo nové riziko. A tým rizikom je, že sa znovu slovne šermuje s jadrovými zbraňami,“ upozorňuje analytik Next Finance Jiří Cihlář.

Akciové trhy krvácajú

Ruský prezident Vladimir Putin vyslal varovanie Spojeným štátom a ďalším krajinám, ktoré Ukrajine pomáhajú. Podľa novej doktríny by Moskva mohla použiť jadrové zbrane v prípade „rozsiahleho napadnutia“ konvenčnými zbraňami zo strany nejadrovej krajiny podporovanej jadrovou mocnosťou, čo by Rusko považovalo za spoločný útok.

Táto vyhrážka nasledovala po tom, ako administratíva dosluhujúceho prezidenta USA Joea Bidena údajne umožnila Ukrajine vypáliť americké rakety dlhého doletu hlboko do Ruska.

„Akciové trhy logicky krvácajú,“ poznamenal analytik. Nemecký akciový index DAX padol o 1,5 %, český akciový index PX klesol o 0,1 % a slovenský index SAX stagnoval. Investori preto podľa analytika presúvajú svoju pozornosť k bezpečným prístavom, medzi ktoré patrí švajčiarsky frank, japonský jen či americký dolár.

Nový minister financií USA

V prípade amerického dolára teraz prebieha ešte jedna dôležitá hra. Donald Trump pred svojím návratom do Bieleho domu skladá svoj tím. A jednu z kľúčových pozícií v ňom bude mať minister financií.

Podľa zákulisných informácií sú v hre hlavne dve mená, a to generálny riaditeľ Apollo Global Management Marc Rowan a bývalý guvernér Federálneho rezervného systému Kevin Warsh.

„Investori sa modlia, aby kreslo nakoniec získal Warsh,“ hovorí Cihlář. Účastníci trhu totiž podľa jeho slov veria, že by Warsh miernil niektoré Trumpove plány.

Investori chcú Warsha

Navyše je Warsh považovaný za menej protekcionistického ako ostatní kandidáti. Warsh by teda mohol prinajmenšom pribrzďovať Trumpove plány v prípade zavádzania vysokých dovozných ciel.

„Čo by to znamenalo? Menší nárast dovozných ciel by sa rovnal menšiemu zvýšeniu inflačných tlakov. A menší nárast inflačných tlakov by nemusel dať stopku procesu znižovania úrokových sadzieb amerického Fedu,“ povedal Cihlář.

Investori teda majú nádej, že lacnenie úverov bude v USA pokračovať. To by podporilo akciové trhy. Na druhej strane by to však znamenalo, že úroková atraktivita dolára voči euru neporastie tak výrazne.