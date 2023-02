Hovoriť o miere zvyšovania dôchodkov je podľa SaS predčasné, vplyv inflácie uvidíme až o niekoľko mesiacov

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje na to, že v tomto čase je predčasné hovoriť o konkrétnom čísle rastu dôchodkov od začiatku budúceho roka. Reaguje tak na aktuálne analýzy ekonómov. Ako v tlačovej správe upozorňuje poslanec Národnej rady SR a tímlíder SaS pre sociálne veci Peter Cmorej, ešte minulý mesiac Rada pre rozpočtovú zodpovednosť predpokladala, že dôchodky sa budú od nového roka zvyšovať o 16,8 percenta.

Vývoj inflácie

Dnes je predpoklad ich zvyšovania podľa rovnakého výpočtu, a teda za šesť mesiacov predchádzajúceho roka, 13,1 percenta. „Toto ukazuje, ako sa predpokladaný vývoj inflácie dynamicky mení v čase,“ uviedol Cmorej.

Ak by sa inflácia na Slovensku zrýchlila, nový mechanizmus by bol pre dôchodcov podľa SaS výhodnejší a valorizácia štedrejšia. „Aký skutočný vplyv bude mať schválená zmena na rast dôchodkov od nového roka, budeme vedieť až o niekoľko mesiacov. Dovtedy bude predpoveď inflácie nepochybne ešte niekoľkokrát upravená,“ upozorňuje Cmorej.

Valorizácia dôchodkov

Predĺženie rozhodujúceho obdobia, ktoré sa zohľadňuje pri valorizácii penzií, zo šiestich na deväť mesiacov predošlého roka, podľa Cmoreja navrhla v novele zákona strana Hlas-SD.

„Náš pozmeňujúci návrh na tom nemenil vôbec nič. Pozmeňujúci návrh strany SaS sa týkal mimoriadneho zvyšovania dôchodkov počas roka v čase vysokej inflácie, čo je oveľa dôležitejšia zmena,“ tvrdí poslanec za SaS.

Ak bude inflácia v budúcnosti podľa neho prudko rásť, výška dôchodkov sa jej bude prispôsobovať, čo považuje za zásadnú systémovú zmenu.

Pokles do roku 2026 narastie

Predĺžením obdobia, za ktoré sa inflácia zohľadňuje do výpočtu štandardnej valorizácie, by v porovnaní so súčasnosťou mali dôchodky rásť pomalšie v každom roku obdobia 2024 až 2026. Tvrdí to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Dôvodom je, že v čase klesajúcej inflácie je priemerná inflácia za prvých deväť mesiacov roka nižšia ako za prvých šesť mesiacov roka.

Dôchodca s mediánovým starobným dôchodkom vo výške 518 eur mesačne tak bude mať v budúcom roku príjmy nižšie približne o 5 eur v porovnaní so situáciou bez legislatívnej zmeny. Tento pokles do roku 2026 narastie na 8 eur mesačne.

Parlamentom schválené opatrenia môžu podľa rozpočtovej rady znížiť výdavky Sociálnej poisťovne na dôchodky v rokoch 2024 až 2026 od 93 miliónov eur až po 148 miliónov eur. „V prípade inflačného šoku môže aktivácia mimoriadnej valorizácie priniesť dodatočné výdavky v dotknutých rokoch,“ dodáva RRZ.