Fumbi vstupuje do regulovaného sveta kryptomien, NBS udelila povolenia MiCA

Slovenský kryptomenový trh vstupuje do novej fázy. Investičná platforma Fumbi získala od Národnej banky Slovenska (NBS) povolenie podľa nariadenia EÚ o trhoch s kryptoaktívami MiCA a zaradila sa medzi prvé domáce spoločnosti, ktoré splnili prísne regulačné požiadavky Európskej únie.
Kryptomeny už nie sú okrajovým fenoménom
Tento krok prichádza v čase, keď kryptomeny prestávajú byť okrajovým fenoménom a podľa údajov NBS má s ich nákupom skúsenosti už viac než 12 percent obyvateľov Slovenska. MiCA má ambíciu vniesť do tohto rýchlo rastúceho segmentu finančného trhu jasné pravidlá, vyššiu mieru ochrany investorov a jednotný dohľad naprieč celou úniou.
Zmyslom novej regulácie je odstrániť právnu neistotu, ktorá kryptomeny sprevádzala viac než desaťročie. Poskytovatelia služieb kryptoaktív po novom musia prejsť licenčným procesom, preukázať schopnosť riadiť riziká, chrániť klientsky majetok a dodržiavať pravidlá proti praniu špinavých peňazí.
Investori tak získavajú možnosť jednoducho si overiť, či platforma, cez ktorú investujú, podlieha dohľadu centrálnej banky a funguje v súlade s európskymi štandardmi.
„MiCA určuje jasné pravidlá udeľovania licencií pre brokerov a obchodné platformy, cez ktoré je možné do kryptomien investovať. Ľuďom pomáha identifikovať legitímne platformy s dohľadateľným kontaktom priamo v EÚ,“ vysvetľuje zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Fumbi Juraj Forgács.
Ako dodáva, jednou zo základných podmienok licencie je aj oddelenie peňazí klientov od majetku spoločnosti v inštitucionálnych peňaženkách, čo má chrániť investorov aj v prípade finančných problémov poskytovateľa. Spoločnosti, ktoré povolenie nezískajú, nebudú môcť svoje služby v Európskej únii ani ponúkať, ani propagovať.
Zníženie administratívnych bariér
Pre Fumbi má udelenie povolenia nielen reputačný, ale aj strategický význam. Vďaka takzvanému passportovaniu stačí licencia od NBS na to, aby mohla spoločnosť legálne poskytovať služby v celej EÚ bez potreby získavať ďalšie národné povolenia. To výrazne znižuje administratívne bariéry a náklady spojené s expanziou. Fumbi už dnes pôsobí okrem Slovenska aj v Česku, Poľsku a Maďarsku a nový regulačný rámec jej otvára dvere na ďalšie európske trhy.
Jednotné európske pravidlá môžu podľa odborníkov viesť aj k prečisteniu trhu. Prísne licenčné podmienky a dohľad centrálnych bánk vytlačia z Európy subjekty, ktoré nedokážu splniť požiadavky na transparentnosť a bezpečnosť. Kryptomeny sa tak približujú režimu, ktorý investori poznajú z akciových trhov, kde je dohľad nad sprostredkovateľmi štandardom.
Hoci kryptomeny ostávajú rizikovejšou triedou aktív, ich dlhodobý rastový potenciál z nich robí zaujímavý doplnok investičného portfólia. Finanční experti ich odporúčajú najmä ako menšiu časť celkových úspor, spravidla do desiatich percent, popri tradičných investíciách do akcií či ETF fondov.
Práve kombinácia regulácie, dohľadu a jasných pravidiel, ktoré prináša MiCA, môže podľa nich rozhodnúť o tom, či sa kryptomeny definitívne zaradia medzi bežné investičné nástroje európskych domácností.