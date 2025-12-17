NBS investuje milióny do digitálneho dohľadu nad finančným trhom, hľadá dodávateľa systému

Národná banka Slovenska (NBS) spúšťa jeden z najvýznamnejších technologických projektov posledných rokov v oblasti dohľadu nad finančným trhom. Vyhlásením verejného obstarávania na dodávateľa nového Agendového systému dohľadu a regulácie finančného trhu dáva jasne najavo, že digitalizácia a modernizácia vnútorných procesov sa stáva kľúčovou súčasťou výkonu menovej a dohľadovej politiky. Predpokladaná hodnota zákazky dosahuje 6,6 milióna eur bez DPH, pričom finálna cena vzíde až zo súťaže medzi uchádzačmi.
Nový systém má zásadne zmeniť spôsob, akým centrálna banka vykonáva dohľad nad bankami, poisťovňami, správcami aktív či ďalšími subjektmi finančného trhu. NBS očakáva najmä efektívnejšie spracovanie údajov, vyššiu mieru automatizácie a lepšiu dostupnosť dát naprieč jednotlivými agendami. Významnou ambíciou projektu je aj zjednodušenie komunikácie s dohliadanými subjektmi a zníženie administratívnej záťaže, čo by sa malo pozitívne prejaviť nielen na strane regulátora, ale aj finančných inštitúcií.
Rýchlejšie reakcie na riziká
Podľa NBS má systém umožniť transparentné auditovanie procesov a rýchlejšie reagovanie na riziká na finančnom trhu. V prostredí, kde objem dát rastie a regulačné požiadavky sa sprísňujú, ide o krok, ktorý má posilniť schopnosť centrálnej banky dohliadať na stabilitu sektora v reálnom čase. Projekt je naplánovaný na 27 mesiacov a rozdelený do dvoch hlavných míľnikov tak, aby počas jeho vývoja nebola ohrozená kontinuita existujúcich systémov NBS. Súčasťou kontraktu je aj opcia na ďalšie rozšírenie funkcionalít.
Verejné obstarávanie prebehne formou nadlimitnej verejnej súťaže, pričom uchádzači budú hodnotení podľa najlepšieho pomeru ceny a kvality. Národná banka sa rozhodla zákazku nerozdeliť na menšie časti a požaduje riešenie „na kľúč“. Argumentuje tým, že jednotlivé analytické, vývojové a implementačné aktivity sa musia realizovať paralelne a sú vzájomne prepojené. Rozdelenie projektu medzi viacerých dodávateľov by podľa centrálnej banky zvýšilo riziká, náklady aj právnu neprehľadnosť zodpovednosti za výsledok.
Tristotisícová zábezpeka
„Dielo môže byť akceptované len ako celok, kde zodpovednosť za všetky výstupy nesie jeden dodávateľ,“ vyplýva zo zdôvodnenia NBS v súťažných podkladoch. Banka zároveň poukazuje na výsledky prípravných trhových konzultácií, podľa ktorých na trhu pôsobí dostatočný počet firiem schopných dodať celý systém vrátane implementácie a následnej podpory, čo by malo zabezpečiť hospodársku súťaž.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie 21. januára 2026, pričom v ten istý deň sa uskutoční aj ich elektronické sprístupnenie. Uchádzači musia rátať aj so zložením zábezpeky ponuky vo výške 300-tisíc eur, čo podčiarkuje rozsah a strategický význam projektu.