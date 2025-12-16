Transakčná daň končí, živnostníci ju zaplatia naposledy za december

Zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov a ďalších fyzických osôb – podnikateľov od začiatku roka 2026 znamená definitívnu bodku za jedným z najkontroverznejších fiškálnych opatrení posledného obdobia. Štát ustupuje od povinnosti, ktorá mala posilniť verejné financie, no v praxi priniesla viac administratívnej záťaže než očakávaných príjmov.
Finančná správa potvrdila, že fyzické osoby – podnikatelia zaplatia daň z finančných transakcií naposledy za december 2025. Prakticky to znamená, že od nového roka sa na živnostníkov už nebude vzťahovať povinnosť sledovať a zdaňovať bezhotovostné pohyby na podnikateľských účtoch.
Transakčný účet nie je potrebný
Samotné vysporiadanie poslednej dane však ešte presahuje do začiatku roka 2026. Banky majú povinnosť vypočítať, vybrať a odviesť daň za december 2025 najneskôr do konca januára 2026. Zároveň musia v rovnakej lehote podať aj oznámenie o jej výške.
Finančná správa zároveň upozorňuje, že konkrétny moment inkasa sa môže medzi bankami líšiť. Niektoré si daň strhnú ešte v decembri pri realizácii transakcie, iné ju môžu vysporiadať až v januári v rámci interného zúčtovania.
Porovnávač cien potravín dočasne nefunguje, ministerstvo financií hovorí o kybernetickom útoku
Zákon pritom po novom nijako neupravuje existenciu ani povinnosť vedenia transakčného účtu pre fyzické osoby – podnikateľov. Od januára 2026 teda štát nebude podnikateľom predpisovať, aký účet majú používať, ani ich v tomto smere obmedzovať.
Zodpovednosť je na bankách
Zodpovednosť za technickú realizáciu poslednej dane zostáva výlučne na bankách ako platiteľoch dane. „Konkrétny postup bánk pri vybratí dane môže byť rozdielny,“ uviedla finančná správa. Zákon spôsob inkasa totiž detailne neupravuje.
Pre podnikateľov to znamená predovšetkým úľavu od povinnosti, ktorá komplikovala každodenné finančné operácie a zvyšovala náklady na podnikanie. Zároveň však musia počítať s tým, že posledné zdanenie sa uskutoční podľa pravidiel platných do konca roka 2025 a prípadné poplatky či podmienky si musia overiť priamo vo svojej banke.