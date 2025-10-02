Finančná správa vyberá dane efektívnejšie, podnikatelia sú disciplinovanejší a príjmy štátu rastú

Slovenská finančná správa v posledných rokoch zreteľne zefektívnila výber daní, čo sa prejavuje nielen v rastúcich príjmoch štátu, ale aj v disciplinovanejšom správaní podnikateľov a menšom priestore pre daňové podvody. Kým ešte v roku 2020 predstavovala daňová medzera, teda rozdiel medzi tým, čo by štát mal vybrať a čo skutočne vyberie, 15,6 %, dnes je to podľa výpočtov finančnej správy len 13 %. Európska komisia uvádza, že v oblasti DPH dosahovala slovenská daňová medzera 14,6 %.
„Predpokladáme, že klesajúci trend sa udrží aj v roku 2026,“ konštatuje finančná správa. Za poklesom stojí najmä vyššia intenzita kontrol.
Viac kontrol
Kým medzi rokmi 2020 až 2023 ich bolo v priemere 800 mesačne, v rokoch 2024 až 2025 sa ich počet zvýšil na 1 100 mesačne. Zároveň vzrástla aj ich účinnosť. V roku 2024 priniesli 81 % efektivitu, pričom v oblasti DPH dokonca až 92 %. Znamená to, že úradníci sa menej zaoberajú prípadmi bez nálezu a cielenejšie sa zameriavajú na skutočne rizikové subjekty.
Daňoví exekútori priniesli štátu už 220 miliónov eur, september pridal ďalší milión
Aktivita finančnej správy rastie aj v ďalších oblastiach. V roku 2025 priemerne preveruje 1 130 podnetov mesačne, čo je o štvrtinu viac ako pred dvoma rokmi. Výrazne pribudli aj kontroly e-kasa pokladníc. V prvom polroku 2025 ich bolo viac než trojnásobne viac než v roku 2024 a až päťnásobne viac ako v priemere rokov 2020 až 2023.
Pokračovanie v modernizácii
Do konca roka by ich malo byť vyše 20-tisíc. Len za prvý polrok bolo identifikovaných 2 662 porušení a podnikateľom sa uložili pokuty vo výške 1,6 milióna eur. Nepriznávané tržby pritom klesli zo 65 % v roku 2022 na 29 % v roku 2024. Výsledkom týchto opatrení sú rastúce príjmy štátu.
Hrubý výnos daní narástol z 10,4 miliardy eur v roku 2020 na 15,9 miliardy eur v roku 2024. V roku 2025 sú príjmy vyššie o ďalších 10 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Priemerný výnos na jedného kontrolóra sa tak zvýšil z 8,2 milióna eur na takmer 12 miliónov eur.
Slovensko prechádza na e-faktúry, Ficova vláda schválila reformu DPH
Úrad sa však neuspokojuje len s kontrolnou činnosťou a pokračuje v modernizácii. Chystá zavedenie QR platieb, eFaktúry a testuje využívanie umelej inteligencie pri odhaľovaní daňových únikov. Ako pripomína finančná správa, podobné nástroje sa osvedčili už v Rakúsku, na Malte či v Grécku. V spolupráci s ministerstvom financií sa pripravuje aj nový Akčný plán boja proti daňovým únikom, ktorý má ešte viac podporiť poctivých podnikateľov a vyrovnať podmienky na trhu.