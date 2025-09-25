Na podanie daňových priznaní k dani z príjmov a žiadostí o vrátenie DPH z cudziny je už len pár dní

Koniec septembra je v daňovom kalendári dôležitým termínom pre podanie daňového priznania k dani z príjmov v predĺženej lehote a zároveň pre podanie žiadosti o vrátenie DPH zo zahraničia. Finančná správa upozorňuje, že ďalšie predĺženie lehoty na podanie daňového priznania už nie je možné. Daňovníci musia daňové priznanie nielen podať, ale aj zaplatiť vzniknutú daň.
Za zdaňovacie obdobie roku 2024 prijala finančná správa už viac ako 1,34 milióna daňových priznaní. Posledných viac ako 16 tisíc daňovníkov s príjmami zo zahraničia, ktorí využívajú predĺženú lehotu, musí túto povinnosť splniť do 30. septembra 2025.
V prípade daňového preplatku finančná správa vráti preplatok do 7. novembra 2025. Daňovníci môžu tiež poukázať podiel zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii.
Platitelia DPH so sídlom alebo prevádzkou na Slovensku, ktorí nakúpili tovary a služby v iných členských štátoch EÚ, môžu žiadať o vrátenie dane za rok 2024 do 30. septembra 2025 prostredníctvom elektronickej žiadosti na portáli finančnej správy. Po splnení podmienok finančná správa odošle žiadosť do príslušného členského štátu, kde prebieha ďalšia komunikácia priamo medzi žiadateľom a členským štátom.
Finančná správa predlžuje úradné hodiny call centra, aby pomohla daňovníkom s plnením ich povinností.