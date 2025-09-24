Banky čakajú prísnejšie pravidlá, NBS bude mať nové právomoci a posilní sa aj ochrana klientov

Vláda schválila návrh novely zákona o bankách, ktorou sa do domácej legislatívy premieta nová európska smernica CRD VI. Ide o rozsiahly súbor pravidiel, ktoré majú posilniť odolnosť bankového sektora, harmonizovať dohľad nad bankami naprieč Európskou úniou a zároveň preniesť do praxe dohodnuté medzinárodné štandardy Basel III.
V praxi to znamená prísnejšie pravidlá pre banky, nové právomoci pre Národnú banku Slovenska (NBS) a dôraz na transparentnosť, udržateľnosť a ochranu klientov.
Jednotný prístup
Novela prináša viaceré zmeny. V prvom rade sa zavádza jednotný prístup k pobočkám bánk z tretích krajín, teda mimo EÚ, čo má zabezpečiť, že všetky finančné inštitúcie budú pôsobiť na spoločnom trhu za rovnakých podmienok.
Eximbanka mieri na Ukrajinu a Balkán, chce podporiť vývoz za viac ako dve miliardy eur
Posilňuje sa aj režim sankcií. Banky, ktoré nebudú dodržiavať pravidlá, môžu čeliť nielen jednorazovým pokutám, ale aj opakovaným finančným penále, až kým nezjednajú nápravu. To má zvýšiť tlak na rýchle a trvalé dodržiavanie regulácií.
Právomoci NBS
Významná časť novely sa týka právomocí NBS. Centrálna banka získa väčšie kompetencie pri dohľade nad prevodmi aktív, pri zlúčeniach, splynutiach či pri nadobúdaní významných podielov v bankách. Cieľom je, aby vlastníci a investori spĺňali prísne požiadavky na spoľahlivosť a aby sa zabránilo destabilizácii finančného systému.
NBS zmodernizuje informačný systém pre finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet za niekoľko miliónov eur
Nové pravidlá sa dotknú aj riadenia bánk, bude dôslednejšie posudzovaná vhodnosť členov predstavenstiev, dozorných rád či osôb na kľúčových postoch, aby sa predchádzalo konfliktom záujmov a neetickému správaniu.
Prepojenie s cieľmi zelenej transformácie
Novinkou je začlenenie environmentálnych a sociálnych rizík do rámca bankového dohľadu. Banky budú musieť brať do úvahy aj udržateľnosť svojho podnikania, čím sa smeruje k väčšiemu prepojeniu finančného sektora s cieľmi zelenej transformácie. Posilňuje sa aj nezávislosť dohľadu. Pravidlá majú zabezpečiť, že NBS bude môcť kontrolovať a sankcionovať banky bez vonkajších vplyvov.
Nebankové platobné inštitúcie môžu od októbra vstúpiť do platobných systémov SIPS a TARGET-SK
Účinnosť zákona sa navrhuje postupne, a to od januára 2026 do januára 2027, aby mali banky dostatok času prispôsobiť sa novým pravidlám. Novela zároveň zahŕňa aj zmeny ďalších súvisiacich zákonov, ktoré majú odstrániť doterajšie medzery v regulácii a priblížiť slovenský bankový sektor európskym štandardom.