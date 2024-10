Finančná správa navrhuje rušenie živnostenských oprávnení, akcia „Návrat" odhalila neplnenie zákonných povinností

Finančná správa podala návrhy na zrušenie živnostenských oprávnení po akcii „Návrat“. Finančné riaditeľstvo SR (FS) po takmer troch týždňoch od spustenia akcie „Návrat“ konštatuje, že až v 52 % prípadov opakovaných kontrol podnikatelia nesplnili svoje zákonné povinnosti. FS tak podáva prvé návrhy na zrušenie živnostenských oprávnení, pričom v troch prípadoch došlo aj k zatvoreniu prevádzok na maximálne 3 dni.

Kontrola je zameraná na podnikateľov, u ktorých už bolo v minulosti zistené neevidovanie tržieb. Počas prvých 18 dní akcie „Návrat“ vykonali príslušníci FS celkovo 78 opakovaných kontrol, pričom bolo zistených 41 porušení zákona.

Tieto porušenia viedli k pokutám vo výške 24 540 eur. Podľa Daniela Súkupa, hovorcu FS, sú výsledky alarmujúce, pretože podnikatelia boli opakovane informovaní o pripravovaných kontrolách. Cieľom akcie je zabezpečiť dodržiavanie zákonných povinností zavedením prísnejších sankcií, vrátane návrhov na zrušenie živnostenských oprávnení.

V rámci akcie „Návrat“ okrem opakovaných kontrol prebiehajú aj štandardné kontroly, ako napríklad tie zamerané na predaj tovarov spojených so Sviatkom všetkých svätých. Od 10. do 27. októbra sa uskutočnilo 379 kontrol tohto zamerania, pričom boli zistené porušenia v 132 prípadoch, vedúce k uloženiu sankcií vo výške 34 170 eur. Finančná správa plánuje pokračovať v kontrolách do konca novembra.