Ficova vláda nerobí pre podnikateľov nič a Slovensko ekonomicky stagnuje, SaS predstavilo návrhy na oživenie (video)

Slovensko ekonomicky stagnuje, vláda na čele s premiérom Robertom Ficom nerobí absolútne nič pre ľudí, podnikateľov i ekonomický rast. Na tlačovej besede to vyhlásil podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Marián Viskupič. Liberáli preto prichádzajú so šesticou ekonomických zákonov, ktoré by mohli pomôcť tento vývoj zvrátiť.

Zníženie poplatkov pre podnikateľský sektor

„Prinášajú riešenia, ako ekonomický rast na Slovensku zvýšiť, ak to nedokáže vláda, respektíve Ministerstvo financií SR, myslí si, že s kľudným svedomím môžu podporiť naše riešenia,“ vyhlásil Viskupič. Liberáli navrhujú zníženie dane z kryptomien, ale aj výrazné zníženie viacerých správnych poplatkov pre podnikateľský sektor.

„Chápem, že tieto služby štátu nemôžu byť úplne zadarmo, tie poplatky ale majú vyjadrovať plus-mínus náklady štátu, ktoré s tým majú, a nemôže to byť tak, že ich štát považuje za ďalší zdroj príjmom do bezodnej štátnej kasy,“ myslí si poslanec.

Vypracovanie plánu dovoleniek

Ďalším návrhom je skrátenie doby odpisovania budov, potom zvýšenie hranice pre odpisovanie majetku a upraviť by chceli aj súčasné nastavenie dane z predaja nehnuteľností. Posledným opatrením je vypustenie povinnosť zamestnávateľov vypracovať plán dovoleniek.

„Myslím si, že za všetky tieto návrhy by mohla zahlasovať aj naša vládna koalícia a ukázať tak, že podnikateľský sektor považuje za dôležitého partnera, nielen za oslíka, ktorý sa má zase len otriasť, keď znova raz chýbajú našej rozhadzovačnej vláde peniaze,“ uzavrel Viskupič.