Ministerstvo financií chce sprísniť boj proti daňovým únikom, chystá viaceré zásadné zmeny

Ministerstvo financií pripravuje zmeny v rámci daňového systému, ktorými chce posilniť výber daní, sprísniť boj proti daňovým únikom a zároveň prispôsobiť slovenskú legislatívu digitálnej ekonomike a európskym pravidlám.
Zverejnená predbežná informácia pred pripomienkovým konaním naznačuje, že štát sa chystá výrazne rozšíriť právomoci daňových úradov, sprísniť vstup do systému DPH a pritvrdiť voči osobám, ktoré dlhodobo zneužívajú slabiny daňových zákonov.
Priama zodpovednosť
Kľúčovou zmenou v pripravovanej novele daňového poriadku má byť zásadné posilnenie nástrojov daňovej exekúcie. Ministerstvo financií otvorene priznáva, že súčasná právna úprava narazila na svoje limity a nereflektuje moderné trendy výkonu rozhodnutí.
Daňové úrady by po novom mohli pri nedoplatkoch, ktoré vzniknú priamo podaním daňového priznania, posielať exekučný príkaz rovno do banky bez zdĺhavých medzičlánkov. Štát zároveň plánuje umožniť dražby majetku aj v online priestore, čo má urýchliť vymáhanie a zvýšiť jeho úspešnosť.
Najcitlivejšou časťou návrhu je rozšírenie osobnej zodpovednosti v prípadoch, keď právnická osoba dlhodobo neplatí dane a vymáhanie zostáva bez výsledku. Rezort financií zvažuje, že beneficienti a štatutári firiem by mohli niesť priamu majetkovú zodpovednosť, a to nielen prostredníctvom zadržania vodičského preukazu konateľa, ale aj klasickou exekúciou na ich súkromný majetok.
Nové inštitúty by sa pritom uplatňovali aj na daňové nedoplatky vzniknuté ešte pred účinnosťou novely, čo signalizuje tvrdší prístup štátu k historickým daňovým dlhom. Pripomienkové konanie k týmto zmenám by sa malo začať v januári 2026.
Zneužívanie systému
Paralelne s tým ministerstvo pripravuje rozsiahlu novelu zákona o DPH, ktorá cieli najmä na opakované zneužívanie systému zo strany rizikových subjektov. Ambíciou vlády je eliminovať legislatívne medzery umožňujúce agresívne daňové plánovanie a znížiť daňovú medzeru. Prakticky to znamená sprísnenie dobrovoľnej registrácie na DPH, rozšírenie dôvodov na jej zrušenie a zavedenie nových kontrolných mechanizmov.
Daňový úrad by po novom získal viac času na preverenie žiadateľov o dobrovoľnú registráciu a v rizikových prípadoch by mohol uložiť povinnosť viesť podrobné záznamy o transakciách. Od roku 2027 má pribudnúť aj možnosť uložiť zábezpeku na daň ako poistku na úhradu budúcich nedoplatkov. Tieto opatrenia majú zabrániť tomu, aby sa osoby s problematickou daňovou minulosťou vracali do systému DPH prostredníctvom reťazovo zakladaných spoločností. Ministerstvo zdôrazňuje, že zásahy majú byť cielené a uplatňované len voči subjektom, pri ktorých existuje reálne riziko vzniku daňových dlhov.
Nové pravidlá
Významná časť zmien vyplýva aj z povinnej transpozície európskej smernice ViDA, ktorá má prispôsobiť pravidlá DPH digitálnemu veku. Slovensko bude musieť postupne ukončiť režim call-off stock, rozšíriť schémy one-stop-shop a od júla 2028 zaviesť zdaňovanie platforiem v oblasti krátkodobého ubytovania a osobnej dopravy.
Práve platformová ekonomika dnes podľa rezortu financií výrazne uniká zdaneniu a deformuje hospodársku súťaž. Nové pravidlá majú zabezpečiť, aby daň odvádzali aj subjekty, ktoré doteraz fungovali na hrane systému.
Zmeny sa dotknú aj dovozu tovaru z tretích krajín, najmä v oblasti elektronického obchodu. Úprava osoby povinnej platiť daň pri dovoze a širšie využívanie schémy IOSS majú zjednodušiť výber DPH, znížiť administratívnu záťaž colných orgánov a lepšie reagovať na prudký rast cezhraničného online predaja. Pripomienkové konanie k novele zákona o DPH by sa malo rozbehnúť v prvej polovici roka 2026, pričom jednotlivé opatrenia nadobudnú účinnosť postupne až do roku 2028.