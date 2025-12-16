Nálada na trhoch je utlmená, v utorok klesli akcie v Ázii i Európe

Ázijské akciové trhy v utorok pokračovali v poklese spolu s Wall Street, keďže investori sa pripravujú na zverejnenie dôležitých údajov o zamestnanosti a inflácii v USA. Nálada na trhoch zostáva utlmená aj pre obavy z možnej bubliny v technologickom sektore.
Po silnom raste technologického sektora počas tohto roka sa obchodníci obávajú o udržateľnosť investícií do umelej inteligencie a očakávajú, že Federálny rezervný systém (Fed) pravdepodobne pozastaví znižovanie úrokových sadzieb. Kľúčové budú údaje o zamestnanosti za november a oneskorené údaje za október, po ktorých budú nasledovať štvrtkové údaje o spotrebiteľských cenách. Tieto údaje budú starostlivo analyzované pre náznaky ďalšieho smerovania menovej politiky Fed-u.
Ázijské akcie stagnovali v očakávaní zníženia amerických úrokových sadzieb
V Ázii si trh v Soule pohoršil o viac ako dve percentá, zatiaľ čo Tokio, Hongkong, Šanghaj a Tchaj-pej klesli o viac ako jedno percento. Sydney, Singapur, Manila, Bombaj, Bangkok a Jakarta tiež zamierili nadol. Londýn, Frankfurt nad Mohanom a Paríž otvorili nižšie.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, si pohoršila o 0,5 % na 60,26 USD za barel.