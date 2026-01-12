Erste vstupuje do poľského bankového trhu, akvizícia za sedem miliárd eur má výrazne zvýšiť ziskovosť

Erste Group Bank AG získala 49-percentný kontrolný podiel v Santander Bank Polska S.A. a 50-percentný podiel v Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od Banco Santander, S.A.
Strategická akvizícia
Vďaka transakcii v celkovej výške približne 7 miliárd eur sa skupina Erste stala hlavným akcionárom v tretej najväčšej banke v Poľsku z hľadiska aktív. Transakcia by mala podľa očakávaní výrazne zlepšiť ziskovosť skupiny Erste. Táto strategická akvizícia je podľa vyjadrení spoločnosti významným krokom v posilnení postavenia skupiny Erste v strednej a východnej Európe.
„Poľský trh ponúka významný dlhodobý potenciál. Táto transakcia vytvorí trvalú hodnotu pre našich akcionárov a zároveň podporí našu ambíciu dosiahnuť ziskový rast v strednej a východnej Európe,“ uviedol finančný riaditeľ skupiny Erste Stefan Dörfler.
Rebranding
Následne 22. januára 2026 sa uskutoční mimoriadne valné zhromaždenie Santander Bank Polska. Okrem iného rozhodne o novom názve banky a o menovaní členov dozornej rady zastupujúcich skupinu Erste. Santander Bank Polska so skupinou Erste ako novým hlavným akcionárom plánuje zmenu značky a úradného názvu všetkých svojich subjektov.
Vzhľadom na členstvo v skupine Erste prejdú rebrandingom všetky spoločnosti patriace do skupiny Santander Bank Polska Group, ktoré majú v názve „Santander“. Navrhnutý bude nový názov banky „Erste Bank Polska“. Po schválení mimoriadnym valným zhromaždením bude nový úradný názov zapísaný do Národného súdneho registra v Poľsku. Rebranding je plánovaný na druhý štvrťrok 2026.
Skupina Erste je popredným poskytovateľom finančných služieb vo východnej časti EÚ. Približne 55-tisíc jej zamestnancov poskytuje služby približne 23 miliónom klientov na ôsmich kľúčových trhoch. Je to Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Srbsko. Vznikla v roku 1819 ako prvá sporiteľňa v Rakúsku a v roku 1997 vstúpila na burzu s cieľom expandovať do strednej a východnej Európy.