Debatujeme o zbytočnostiach, hovorí Drucker. Transakčná daň zatiaľ nemá jasnú podobu

Na tom, ako bude vyzerať v budúcnosti transakčná daň, ešte nie je vládna koalícia dohodnutá. A to ani po piatkovom rokovaní koaličnej rady. V politickej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol minister školstva Tomáš Drucker.

SNS chce daň zrušiť pre malých podnikateľov a živnostníkov

„Ešte takáto debata neprebehla. My debatujeme niekedy o úplne zbytočných témach. Bola koaličná rada, kde sa dohodlo, že si majú sadnúť kluby a prejsť si to ešte. Nie je na tom dohoda,“ povedal Drucker s tým, že strana Hlas-SD nikdy nebola zástancom transakčnej dane, ale v rámci kompromisov pri konsolidácii verejných financií za ňu zahlasovala.

Slovenská národná strana (SNS) už predložila do parlamentu návrh na zmeny v transakčnej dani. Chcú zrušiť transakčnú daň pre malé firmy s obratom do 100-tisíc eur a živnostníkom. Jej predseda Andrej Danko sa nechal počuť, že pre živnostníkom a malých podnikateľov sa transakčná daň zruší, aj keby sa niekto hádzal do Dunaja.

Hlas aj Smer sú otvorení úpravám

Upravovať transakčnú daň chcela aj strana Hlas-SD, strana Smer-SSD je pripravená upraviť technickú stránku transakčnej dane. „Sadne si pán Danko s ministrom financií a budú hľadať riešenia,“ konštatoval Drucker.

Transakčná daň podľa poslanca NR SR za Progresívne Slovensko Ivan Štefunko nepomôže pri konsolidácii verejných financií. „Transakčnou daňou sa to nedosiahne. Je to daň, ktorá trestá podnikateľov za ich aktivitu. Podľa našich výpočtov sa nezíska z transakčnej dane ani toľko peňazí, ako by vláda chcela,“ uviedol Štefunko.