Transakčnej dani sa firmy presunom do zahraničia nevyhnú, upozorňuje poradkyňa

Transakčná daň zasiahla firmy a podnikateľov v plnej sile a mnohí stále hľadajú spôsoby, ako sa jej vyhnúť. Podľa partnerky poradenskej skupiny Atlas Group Iny Kováčovej Bečkovej však presun sídla firmy alebo účtu do zahraničia nie je riešením.

„Ak teda spoločnosť či živnostník budú aj naďalej podnikať na Slovensku, dane vrátane transakčnej dane budú musieť platiť aj na Slovensku,“ upozorňuje Kováčová Bečková. Dôležité je, kde firma alebo podnikateľ vykonávajú činnosť a majú fyzickú prevádzku, nie kde majú sídlo.

Ani otvorenie účtu v zahraničí alebo využívanie platobných služieb ako Revolut či PayPal nepomôže. „Ak by podnikateľ platil z týchto účtov, nijako by si nepomohol. Práve naopak. Okrem platenia transakčnej dane v rovnakej výške by na neho boli prenesené aj ďalšie povinnosti, ktoré inak robí banka. Pretože z podnikateľa, ktorý je daňou zaťažený, sa stáva aj platiteľ dane. Teda ten, ktorý mesačne odvádza daň štátu a plní ďalšie oznamovacie povinnosti či povinnosti vedenia záznamov, čo mu prinesie administratívu navyše,“ vysvetlila Kováčová Bečková.

Výnimkou sú platby uskutočnené z krypto peňaženky, ktoré momentálne transakčnej dani nepodliehajú. „Keď však podnikateľ za nákup kryptoaktív zaplatí z firemného účtu, za odchádzajúcu platbu mu bude strhnutá transakčná daň,“ dodáva Kováčová Bečková. Zároveň upozorňuje, že platenie kryptoaktívami nie je na Slovensku bežné.