Finančná správa predĺžila lehotu na priznanie transakčnej dane, vychádza v ústrety väčšine platiteľov

Zákon o dani z finančných transakcií umožňuje niektorým platiteľom dane podať oznámenie a zaplatiť daň za mesiace apríl, máj a jún až do 31. júla.

Ide podľa finančnej správy o prechodné opatrenie, keďže transakčná daň je novou daňou a legislatíva takto vychádza v ústrety väčšine platiteľov. Obvyklou lehotou je pritom jeden kalendárny mesiac po skončení zdaňovacieho obdobia.

Kto môže využiť predĺženú lehotu?

Predĺženú lehotu môžu využiť banky a poskytovatelia platobných služieb, ktorí vyberajú daň od daňovníkov, ak ju nevybrali do konca mája. Ďalej aj samoplatitelia, ktorí robia transakcie na zahraničnom účte alebo na inom ako transakčnom účte.

Ak však samoplatiteľovi boli preúčtované náklady už v apríli, musí oznámenie podať a daň zaplatiť do 2. júna. Rovnako, ak banka vybrala daň už v apríli, je povinná ju odviesť do 2. júna, ak v máji, tak do 30. júna.

Povinnosti daňovníka

Ak platiteľ využije možnosť podať oznámenie až do 31. júla, musí podať samostatné oznámenie za každý mesiac a rovnako aj zaplatiť daň za každé obdobie zvlášť. V prípade zrušenia transakčného účtu v období od 1. apríla do 31. mája je daňovník povinný odviesť daň za obdobie, v ktorom mal účet zriadený, do konca nasledujúceho mesiaca po zrušení účtu.

K utorkovému dňu eviduje finančná správa 350 podaných oznámení o dani z finančných transakcií.