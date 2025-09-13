Danko žasne nad tým, kde niekedy berie Pellegrini drzosť, reagoval tak na jeho výroky o konsolidácii

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS)Andrej Danko žasne nad tým, kde niekedy berie prezident Peter Pellegrini drzosť. Uviedol to v relácii Sobotné dialógy v Slovenskom rozhlase, reagoval tak na vyjadrenia hlavy štátu v súvislosti s konsolidáciou verejných financií.
Prezident sa k nej vyjadril kriticky, konsoliduje sa podľa neho narýchlo a chýba odborná diskusia. Vystríhal aj pred spomaľovaním hospodárskeho rastu štátu. Danko zareagoval, že to bol Pellegrini, kto si vybojoval výrazne väčší rozpočet ako jeho predchodkyňa Zuzana Čaputová.
Téma služobných výhod prezidenta
Poukázal aj na, koľko služobných vozidiel a ochrankárov používa prezident. Šéf národniarov dodal, že ak prezidenta zaujíma, kam smerujú peniaze, tak je to podľa Danka nesystémové nastavenie 13. dôchodkov, nárast platov učiteľov, no veľa prostriedkov podľa jeho slov smeruje aj do rezortov vnútra a obrany.
„Som z neho šokovaný. Ako môžem s ním zdieľať tú až povýšeneckosť a alibizmus a hádzanie špiny na vládu,“ reagoval na otázku, či zdieľa s prezidentom názory na konsolidáciu.
Danko v súvislosti s konsolidáciou priznal, že národniari nesúhlasia ani s nastavením systému DPH, no ako podotkol, vždy sú tu aj silnejší koaliční partneri. Predseda SNS hovoril aj o potrebe optimalizácie počtu úradov, opätovne spomenul aj samosprávne kraje (SNS v lete navrhla na koaličnej rade redukciu počtu vyšších územných celkov z aktuálnych ôsmich na štyri – pozn. SITA). Najviac prostriedkov podľa jeho názoru smeruje do rezortov zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí, obrany a vnútra.
„Tam sa jediné dá šetriť. Štát nemá kde inde šetriť,“ vyjadril sa v súvislosti s časťou konsolidačného balíčka, ktorá by mala dopadnúť na stranu štátu.
Vláda predstavila len časť pre občanov
Dankov diskusný oponent a podpredseda parlamentu Martin Dubéci (Progresívne Slovensko) skonštatoval, že vláda nepredstavila konsolidáciu ako takú, len tú časť, ktorá sa týka občanov. Prízvukoval, že v koalícii podľa neho nie je zhoda na tom, ako by mal na sebe ušetriť štát.
„Pre mňa je absolútne nezodpovedné a šokujúce, že oni vedia, že vám zoberú peniaze, ale kde budú šetriť na sebe, to je zatiaľ predmet hádok a politiky,“ vyjadril sa. Spoluúčasť štátu na šetrení je podľa neho slabá. Súhlasí s Dankom napríklad v otázke adresnosti 13. dôchodkov, spomenul aj energopomoc. Kritizoval, že z ministerstiev podľa neho neprichádzajú opatrenia pre ekonomický rast.
Zrušenie sviatkov ako súčasť balíčka
V rámci konsolidácie je v pláne natrvalo zrušiť deň pracovného pokoja 17. novembra, v roku 2026 by sa malo pracovať aj 6. januára a 8. mája. Januárový sviatok je ale súčasťou Vatikánskej zmluvy, v tento deň pravoslávni veriaci oslavujú Vianoce. „Sám som hovoril premiérovi, že 6. január nie je šťastný, kvôli pravoslávnym spoluobčanom,“ poznamenal Danko. Pripustil, že nie je zástancom rušenia dní pracovného pokoja.
„Je to účtovná operácia. Nikto neruší žiadne sviatky. Na dva roky by sa v tieto dni malo chodiť do práce. Či to bude 29. august, 17. november, neviem aký deň, je to účtovná operácia,“ prízvukoval. Opakovane zdôraznil, že systémové hľadanie prostriedkov by malo byť v rezortoch, ako je napríklad zdravotníctvo. Dubéci považuje rušenie sviatkov za marginálnu vec v kontexte celej konsolidácie a úspor.