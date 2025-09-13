Konsolidácia na mieru: Ako politici utiahnu opasok, iným - KOMENTÁR

Tretí konsolidačný balík za 2,7 miliardy eur má znížiť deficit verejných financií na 4,2 až 4,3 percenta HDP. Pre bežných Slovákov to znamená tvrdé opatrenia: valorizácia platov štátnych zamestnancov (okrem učiteľov a zdravotníkov) končí, DPH na sladkosti, slané pochutiny a sladené nápoje vzrastie, živnostníci zaplatia o 20 percent vyššie sociálne odvody a minimálny vymeriavací základ sa posunie z 50 na 60 percent.
Slováci zaplatia viac, politici si prilepšia
Pracujúci budú mať menej v peňaženke, rodiny zaplatia viac za základné potraviny, malí podnikatelia ešte viac. A čo politici? Tu prichádza vrchol tej jemnej sarkasmy, ktorú by ocenil aj ten najväčší cynik. Platy poslancov a premiéra rastú aj počas konsolidácie – každý poslanec mimo Bratislavy si v čistom prilepší o 1188 eur ročne (takmer 100 eur mesačne), premiér o 1400 eur.
Reštart: Kľúč k ekonomickej obnove (komentár)
V roku 2025 dosiahne priemerný plat poslanca takmer 6900 eur, plus paušálne náhrady, ktoré sa z 2744 eur dvihnú na 2921 eur. Žiadne zmrazenie, žiadne škrty – naopak, valorizácia podľa životných nákladov. Je to ako keby politici hľadali rezervy všade inde – na ministerstvách, v nemocniciach, v školách – ale nie vo svojich peňaženkách.
Prepúšťanie úradníkov, zlúčenie úradov, úspory v zdravotníctve: áno. Ale ministerské platy? Tie sú posvätné, chránené pred „úbohosťou“ konsolidácie. Radoví ministri prídu od januára 2025 o približne 60 eur mesačne – symbolická strata, ktorá by im možno nestačila ani na kávu v bratislavskom centre.
Konsolidácia nie je o rovnosti, ale o hierarchii
No od apríla sa situácia obráti: paušálne náhrady, tie neviditeľné bonusy za „reprezentáciu“ a cestovanie, sa zvýšia, čím celkový príjem ministrov stúpne o stovky eur oproti súčasnosti. Je toto spravodlivá konsolidácia, alebo len ďalšie kolo v hre, kde pravidlá platia pre všetkých – okrem tých, ktorí ich píšu? Podľa kritikov zničí tento balík ekonomický rast, pretože namiesto stimulov prinesie recesiu pre pracujúcich.
Ficov balíček 2026: Dane, škrty a otázka – kto to zaplatí? - KOMENTÁR
Opozícia hovorí o „čistej úbohosti“, keď ideme vypnúť pravoslávne Vianoce pre úspory – absurdita, ktorá by v satirickom románe vyvolala smiech, no tu je len trpkosťou. V konečnom dôsledku, konsolidácia 2026 nie je o rovnosti obetí, ale o hierarchii: masy platia daň, elita si prilepší. Ako by povedal klasik – v politike sa vždy nájde miesto na paušál, aj keď rozpočet je v mínuse. A my, voliči, sa môžeme len pousmiať: aspoň máme demokraciu, kde sa o tom môže diskutovať – za vyššie dane, samozrejme.