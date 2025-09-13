Americké akciové trhy uzavreli zmiešane, ale Nasdaq stúpol na nový rekord

Americké akciové trhy v piatok uzavreli zmiešane. Technologický Nasdaq však mierne stúpol a dosiahol nový rekord. Investori očakávajú, že americký Federálny rezervný systém na budúci týždeň zníži úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu a v rovnakom rozsahu ich do konca roka zredukuje ešte dvakrát.
Priemyselný index Dow Jones klesol o 0,6 percenta na 45 834,22 bodu a index S&P 500 si pohoršil o 0,1 percenta na 6 584,29 bodu. Technologický Nasdaq však vzrástol o 0,4 percenta na 22 141,10 bodu.
Ceny ropy vzrástli, keďže obavy z ďalších sankcií zameraných na ruský export ropy prevážili nad obavami z nadmernej ponuky na trhu. Severomorská ropa Brent zdražela o 0,9 percenta na 66,99 dolára za barel a cena ľahkej americkej ropy sa zvýšila o 0,5 percenta na 62,69 dolára za barel.