Zvyšovanie daní bez rastu ekonomiky nefunguje, varuje Ódor

Slovenská vláda podľa bývalého viceguvernéra Národnej banky Slovenska a bývalého predsedu úradníckej vlády Ľudovíta Ódora doteraz nedokázala účinne konsolidovať verejné financie, hoci od prevzatia moci v roku 2023 už dvakrát prijímala opatrenia na zníženie deficitu, ktorý zostáva okolo piatich percent.
Zvýšenie daní brzdí ekonomiku
„Doterajšia konsolidácia bola založená väčšinou na tom, že ideme zvyšovať dane. A samozrejme, v takom prípade ekonomika začne slabnúť. A keď ekonomika slabne, tak nevygeneruje tie príjmy, ktoré by potrebovali do rozpočtu,“ vysvetľuje Ódor. Podľa neho súčasné opatrenia – vyššia DPH, transakčná daň a zvyšovanie odvodov pre stredne príjmových ľudí a živnostníkov – obmedzujú hospodársku aktivitu, čo paradoxne znižuje očakávané príjmy štátu.
Ódor upozorňuje, že konsolidácia sa zameriava predovšetkým na zvyšovanie príjmov štátu, zatiaľ čo opatrenia na výdavkovej strane sú len minimálne a konkrétne kroky sú zatiaľ neznáme. „Keby urobili v prvom roku hneď poriadnu konsolidáciu, teraz by sme už o týchto veciach nemuseli rozprávať. Ale oni konsolidujú akoby starou hrdzavou píľou, nie sekerou – raz urobíme a potom bude pokoj,“ poznamenáva. Podľa jeho skúseností z rokov 2003 a 2011 je možné znížiť deficit o 3–4 % HDP v jednom roku, ak sa konsolidácia vykoná systematicky a dôrazne.
Politická debata o deficite je plná klamstiev
Adresnosť štátnej pomoci je ďalším problémom. Ódor kritizuje súčasné dotácie a 13. dôchodky, ktoré podľa neho nedosahujú svoj cieľ. „Na Slovensku je stále problém adresnosťou dávania peňazí. Naozaj takí, ktorí sú na tom zle, by mali dostávať pomoc. A keby sme to vedeli urobiť správne, máme 100 miliónov ušetrené vo verejných financiách a nemuseli by sme dvíhať DPH ani zaťažovať podnikateľov,“ hovorí. Podľa neho by lepšia selektivita pomoci znížila tlak na ekonomiku a umožnila efektívnejšie využitie verejných zdrojov.
Kriticky hodnotí aj súčasnú politickú debatu o deficite a verejnom dlhu. Hoci vláda často kritizuje predchádzajúce administratívy, Ódor poukazuje na to, že od nástupu ministra financií Kamenického narástol štátny dlh o 13 miliárd eur, zatiaľ čo počas jeho pôsobenia a krátkeho obdobia bez parlamentnej podpory narástol o 3,8 miliardy eur.
„To, čo najviac rozbíja debaty, sú absolútne klamstvá. Európska komisia, OECD, Menový fond, Národná banka Slovenska hovoria v zásade to isté, a minister financií ich realitu odmieta,“ zdôrazňuje.
Podľa Ódora je potrebné, aby vláda nielen vyberala viac peňazí, ale aj efektívne investovala a šetrila tam, kde to dáva zmysel. „Nie je to len o peniazoch, ale aj o tom, čo za ne dostaneme. Ak minister financií nežije v realite, ako chce vôbec ekonomiku dať do poriadku?“ uzatvára.