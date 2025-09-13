August priniesol rekordný počet osobných bankrotov, v štatistikách sa objavil aj 88-ročný senior bez domova

August priniesol na Slovensku ďalší smutný rekord v oblasti osobných bankrotov. Podľa dát spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau zbankrotovalo 708 dlžníkov, pričom až 91 % tvorili občania nepodnikatelia.
Medzi nimi sa objavili aj mimoriadne nezvyčajné prípady. V štatistikách pribudol najstarší dlžník bez domova, 88-ročný senior registrovaný na Mestskom úrade vo Vrútkach.
Najmladší dlžník pochádza z Kazachstanu
Na opačnom konci vekového spektra sa ocitol 22-ročný muž z Kazachstanu s pobytom evidovaným na Miestnom úrade Košice – Západ. „Medzi dlžníkmi bez domova figuruje aj občan Kazašskej republiky. Ide o zriedkavý prípad, ktorý ale zákon umožňuje,“ vysvetľuje hlavná analytička CRIF Jana Marková. Dodáva, že podľa európskej legislatívy o insolvenčnom konaní môže o oddlženie na Slovensku požiadať aj cudzinec, ak má u nás tzv. centrum hlavných záujmov.
Na Slovensku zbankrotoval v júli rekordný počet ľudí, neobvykle veľa bezdomovcov aj trojročné dieťa
Osobné bankroty pritom ostávajú doménou mužov. V auguste ich bolo 451, čo predstavovalo takmer dve tretiny z celkového počtu. Žien skrachovalo 257. Najviac mužov zbankrotovalo vo veku 40 až 49 rokov, ženy zas v skupine 30 až 39 rokov.
Len malá časť dlžníkov mala vysokoškolské vzdelanie, konkrétne deväť mužov a päť žien. Zaujímavým fenoménom sú aj rodinné väzby. V auguste sa do štatistík zapísalo 15 manželských párov a 13 príbuzných osôb, pričom jeden pár zbankrotoval spolu s vlastnou dcérou.
Ľudia bez domova tvoria výrazný podiel
Tradične vysoké čísla sa týkajú ľudí bez domova. V auguste ich bolo 96, čo predstavovalo 13,7 % všetkých konkurzov. Šiesti z nich mali trvalý pobyt evidovaný na neslávne známom Karpatskom námestí v Bratislave, ktoré sa spája s virtuálnymi adresami. Napriek tomu ich podiel v porovnaní s júlom mierne klesol.
Geograficky najviac dlžníkov pochádzalo z východného Slovenska, teda 145 z Prešovského a 125 z Košického kraja. Na treťom mieste sa tentokrát objavil Bratislavský kraj s 97 osobami, čo je nezvyčajne vysoké číslo vzhľadom na doterajšie trendy. Najmenej bankrotov zaznamenal Žilinský kraj so 44 prípadmi. Rozdiel medzi najhorším a najlepším regiónom tak predstavoval 101 ľudí.
Osobné bankroty lámu rekordy. Medzi nimi sú manželské páry, seniori aj ľudia bez domova
Osobný bankrot je na Slovensku stále takmer výlučne riešený formou konkurzu. Tento spôsob si v auguste zvolilo 698 dlžníkov. Splátkový kalendár využilo len desať ľudí, čo podčiarkuje preferenciu rýchlejšieho oddlženia. Súdy zároveň zrušili 717 konkurzov, z toho 657 pre nedostatok majetku a 60 po splnení konečného rozvrhu výťažku. V šiestich prípadoch bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer a do Registra diskvalifikácií pribudli dvaja dlžníci.