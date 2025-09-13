August priniesol rekordný počet osobných bankrotov, v štatistikách sa objavil aj 88-ročný senior bez domova

August priniesol rekord v osobných bankrotoch.
Lucia Kvasnicová
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Peniaze, dlh, bankrot
foto: ilustračné, thinkstockphotos.com
Slovensko Financie všeobecne Ekonomika z lokality Slovensko

August priniesol na Slovensku ďalší smutný rekord v oblasti osobných bankrotov. Podľa dát spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau zbankrotovalo 708 dlžníkov, pričom až 91 % tvorili občania nepodnikatelia.

Medzi nimi sa objavili aj mimoriadne nezvyčajné prípady. V štatistikách pribudol najstarší dlžník bez domova, 88-ročný senior registrovaný na Mestskom úrade vo Vrútkach.

Najmladší dlžník pochádza z Kazachstanu

Na opačnom konci vekového spektra sa ocitol 22-ročný muž z Kazachstanu s pobytom evidovaným na Miestnom úrade Košice – Západ. „Medzi dlžníkmi bez domova figuruje aj občan Kazašskej republiky. Ide o zriedkavý prípad, ktorý ale zákon umožňuje,“ vysvetľuje hlavná analytička CRIF Jana Marková. Dodáva, že podľa európskej legislatívy o insolvenčnom konaní môže o oddlženie na Slovensku požiadať aj cudzinec, ak má u nás tzv. centrum hlavných záujmov.

Osobné bankroty pritom ostávajú doménou mužov. V auguste ich bolo 451, čo predstavovalo takmer dve tretiny z celkového počtu. Žien skrachovalo 257. Najviac mužov zbankrotovalo vo veku 40 až 49 rokov, ženy zas v skupine 30 až 39 rokov.

Len malá časť dlžníkov mala vysokoškolské vzdelanie, konkrétne deväť mužov a päť žien. Zaujímavým fenoménom sú aj rodinné väzby. V auguste sa do štatistík zapísalo 15 manželských párov a 13 príbuzných osôb, pričom jeden pár zbankrotoval spolu s vlastnou dcérou.

Ľudia bez domova tvoria výrazný podiel

Tradične vysoké čísla sa týkajú ľudí bez domova. V auguste ich bolo 96, čo predstavovalo 13,7 % všetkých konkurzov. Šiesti z nich mali trvalý pobyt evidovaný na neslávne známom Karpatskom námestí v Bratislave, ktoré sa spája s virtuálnymi adresami. Napriek tomu ich podiel v porovnaní s júlom mierne klesol.

Geograficky najviac dlžníkov pochádzalo z východného Slovenska, teda 145 z Prešovského a 125 z Košického kraja. Na treťom mieste sa tentokrát objavil Bratislavský kraj s 97 osobami, čo je nezvyčajne vysoké číslo vzhľadom na doterajšie trendy. Najmenej bankrotov zaznamenal Žilinský kraj so 44 prípadmi. Rozdiel medzi najhorším a najlepším regiónom tak predstavoval 101 ľudí.

Osobný bankrot je na Slovensku stále takmer výlučne riešený formou konkurzu. Tento spôsob si v auguste zvolilo 698 dlžníkov. Splátkový kalendár využilo len desať ľudí, čo podčiarkuje preferenciu rýchlejšieho oddlženia. Súdy zároveň zrušili 717 konkurzov, z toho 657 pre nedostatok majetku a 60 po splnení konečného rozvrhu výťažku. V šiestich prípadoch bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer a do Registra diskvalifikácií pribudli dvaja dlžníci.

Viac k osobe: Jana Marková
Firmy a inštitúcie: CRIF - Slovak Credit Bureau
Okruhy tém: Dlžníci Ľudia bez domova Osobný bankrot

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk