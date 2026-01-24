Bezhotovostné platby sa stávajú povinnosťou, kartou či mobilom zaplatíte od marca všade

Viac ako 117-tisíc drobných podnikateľov na Slovensku čaká od marca zásadná zmena. Zákon im uloží povinnosť umožniť zákazníkom bezhotovostnú platbu, či už prostredníctvom platobného terminálu alebo QR kódu. Týka sa to najmä živnostníkov, ktorí doteraz fungovali výlučne s hotovosťou, ako napríklad remeselníkov, lekárov, kozmetičiek, holičov či predajcov na trhoch.
Trh je na zmenu pripravený
Hoci sa povinnosť formálne začne uplatňovať až o niekoľko týždňov, bezhotovostné platby sa na slovenskom trhu stali realitou už dávno pred tým, než ich prikázala legislatíva. Vyplýva to aj z najnovšieho prieskumu spoločnosti Global Payments medzi malými a strednými podnikateľmi, podľa ktorého dnes až 92 % obchodníkov prijíma aspoň jednu formu bezhotovostnej platby.
Finančná správa spúšťa otvorený pilotný projekt QR platieb pre podnikateľov
Dominujú platobné karty, ktoré ako hlavný spôsob inkasa využíva 51 % prevádzok, ďalších 23 % kombinuje karty s QR platbami. Výlučne hotovosťou funguje už len 8 % podnikateľov, čo naznačuje, že legislatívna povinnosť do veľkej miery iba dobieha správanie trhu a očakávania zákazníkov.
Zákazníci tlačia na bezhotovostné riešenia
Podľa Michala Kitka z Global Payments pre Slovensko je dopyt po bezhotovostných platbách zo strany zákazníkov výrazne silnejší než samotný tlak zákona. „Prieskum ukazuje, že povedomie o bezhotovostných platbách medzi obchodníkmi je vysoké, hoci stále existujú medzery. Pre väčšinu obchodníkov však povinnosť ich zavedenia nebude predstavovať zásadný problém, keďže infraštruktúru majú vybudovanú a najmä vnímajú silný dopyt zo strany zákazníkov, ktorý už dávno prekonal legislatívu,“ uviedol Kitko.
Tento trend potvrdzuje aj správanie spotrebiteľov. Viac ako tretina obchodníkov uvádza, že bezhotovostnú platbu preferuje vyše 80 % ich zákazníkov, ďalších 37 % odhaduje tento podiel na 60 až 80 %.
Evidencia tržieb pôjde po novom. Pribudne viac povinností, vyššie pokuty, ale aj digitálne riešenia
Zaujímavé je, že hlavným motívom zavádzania terminálov nie je pre podnikateľov priamo rast tržieb. Len desatina opýtaných označila vyššie príjmy za hlavný benefit. Oveľa silnejším faktorom je pohodlie a rýchlosť obsluhy zákazníkov, ktoré ako kľúčový dôvod uviedlo až 64 % podnikateľov.
Bezhotovostné platby zároveň znižujú riziká spojené s manipuláciou s hotovosťou, ako sú krádeže či falzifikáty, čo ocenilo 13 % respondentov. „Slováci chcú rýchlosť a pohodlie a výsledky prieskumu vyvrátili mýtus, že práca s hotovosťou je jednoduchšia,“ dodal Kitko.
Podnikatelia majú stále obavy
Prieskum ukázal, že ak prevádzka neumožňuje platbu kartou, 15 % zákazníkov odíde a nákup uskutoční inde, pričom v Bratislave je toto riziko až trojnásobne vyššie. Ďalších 32 % síce zaplatí v hotovosti, no do takejto prevádzky sa bude vracať menej často. Bezhotovostné platby sa tak stávajú nielen otázkou komfortu, ale aj konkurencieschopnosti.
Slováci stále milujú hotovosť, v domácej ekonomike sa však črtajú zmeny
Napriek tomu medzi podnikateľmi pretrvávajú obavy. Najčastejšie poukazujú na výšku poplatkov za terminály a transakcie alebo na preferenciu hotovosti, ktorú sami považujú za rýchlejšiu formu platenia. Takmer polovica respondentov priznala, že práve nižšie poplatky by ich motivovali využívať bezhotovostné platby častejšie. Časť podnikateľov sa obáva aj technických výpadkov či bezpečnosti dát, hoci prax ukazuje, že tieto riziká sú čoraz lepšie manažované.
Od 1. marca 2026 však už nebude priestor na odklad. Zákon o povinnom prijímaní bezhotovostných platieb zaväzuje každého podnikateľa na Slovensku zabezpečiť technické riešenie na ich akceptáciu.