Zoznam potravín v cenovom porovnávači sa podľa ministerstva financií čoskoro rozšíri

V štátnom porovnávači cien cenyslovensko.sk už čoskoro pribudnú ďalšie druhy potravín. Ministerstvo financií SR totiž informovalo, že pripravuje legislatívny návrh, ktorým reaguje najmä na požiadavku verejnosti, aby sa možnosť porovnávať ceny medzi jednotlivými obchodmi rozšírila aj o ďalšie položky.
Záujem vzrástol v decembri
Záujem o stránku podľa rezortu vzrástol najmä počas decembra minulého roka, pričom celková návštevnosť už prekročila hranicu 853-tisíc zobrazení. V súčasnosti cenový porovnávač obsahuje šesť základných kategórií.
„Ide o chlieb a pečivo, mliečne výrobky a vajcia, mäso a mäsové výrobky, zelenina a ovocie, trvanlivé potraviny a špeciálne potraviny. V týchto kategóriách sa celkovo nachádza 15 druhov potravín, ktoré tvorí takmer 300 konkrétnych produktov,“ uviedol rezort financií.
Ten už o niekoľko dní zverejní tzv. predbežnú informáciu, čím vytvorí priestor na odbornú a verejnú diskusiu, výsledkom ktorej by mal byť návrh konkrétnych druhov potravín, ktoré by do porovnávača cien mali pribudnúť. „Malo by ísť o také potraviny, ktoré najčastejšie tvoria bežnú súčasť domácich nákupov,“ zdôraznilo ministerstvo.
Cenový rozdiel môže byť aj 20 percent
Ako svoj prvoradý cieľ rezort definuje, aby bol porovnávač cien využívaný čo najviac a aby poskytol občanom také informácie, vďaka ktorým vedia pri nákupoch vybraných potravín ušetriť.
„Systém porovnáva ceny celého zvoleného nákupného zoznamu vo vybraných konkrétnych predajniach, pričom rozdiel pri cene medzi dvomi tovarovo identickými nákupmi môže byť aj viac ako 20 percent. Ide o rozdiel medzi najlacnejším a najdrahším obchodom,“ pripomenulo ministerstvo s tým, že pôvodná myšlienka vytvoriť porovnávač cien potravín vznikla ako reakcia na extrémnu infláciu, ktorú Slovenská republika zažila v rokoch 2022 a 2023.
„Počas spomínaných dvoch rokov stúpli ceny potravín (bez nápojov) v priemere až o viac ako 40 percent. Na základe údajov Štatistického úradu SR bola inflácia potravín (bez nápojov) v roku 2025 najnižšia od roku 2016 a dosiahla úroveň iba 1,8 percenta,“ dodal rezort financií.