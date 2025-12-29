Evidencia tržieb pôjde po novom. Pribudne viac povinností, vyššie pokuty, ale aj digitálne riešenia

Parlament schválil nový zákon o evidencii tržieb, ktorý od 1. januára 2026 zásadne mení pravidlá pre predaj tovarov a služieb na Slovensku. Nahradí doterajšiu právnu úpravu a rozšíri povinnosť používať registračnú pokladnicu aj na podnikateľov, ktorí ju doteraz vôbec nepotrebovali. Zmeny sa dotknú prakticky každého, kto prijíma platby za tovar alebo služby, a znamenajú výrazný posun smerom k jednotným pravidlám, vyššej transparentnosti a digitalizácii podnikania.
Nový zákon presnejšie definuje pojem predávajúci a zavádza rovnaké povinnosti pre všetky fyzické aj právnické osoby s oprávnením na podnikanie alebo výkon samostatnej zárobkovej činnosti. Rozhodujúce už nebude, aký druh služby podnikateľ poskytuje, ale samotný fakt, že prijíma tržbu.
Zákon pritvrdzuje sankcie
Zrušením doterajšieho zoznamu vybraných služieb sa povinnosť evidencie rozšíri napríklad aj na remeselníkov, stavebné profesie či prenajímateľov nehnuteľností, ktorí v minulosti pokladnicu používať nemuseli. Výnimky zostanú len v presne vymedzených prípadoch, ako je predaj cez automaty, predaj cenín, dobierky, niektoré špecifické služby alebo činnosti vo vysokohorských zariadeniach bez technickej infraštruktúry.
Finančná správa upozorňuje, že cieľom novej úpravy nie je len rozšírenie povinností, ale aj modernizácia systému. Zákon počíta s väčšou flexibilitou a umožní využívať softvérové online registračné pokladnice vrátane riešení fungujúcich v cloude.
Podnikatelia si budú môcť vybrať medzi hardvérovou online pokladnicou napojenou na systém eKasa, softvérovým riešením alebo bezplatnou virtuálnou registračnou pokladnicou poskytovanou štátom. Základným predpokladom bude prístup do osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy, kde si podnikateľ vybaví pridelenie kódu pokladnice aj ďalšie administratívne úkony.
Zákon zároveň pritvrdzuje sankcie. Od 1. januára 2026 sa pokuty za závažné porušenia povinností výrazne zvýšia a pri prvom porušení sa môžu pohybovať od 1 500 do 20 000 eur, pri opakovaní až do výšky 40 000 eur.
Bezhotovostne od jedného eura
Predávajúci budú musieť na každom predajnom mieste viditeľne informovať zákazníkov o povinnosti evidovať tržby a vydávať pokladničný doklad, pričom zákon presne určuje aj formát a čitateľnosť tohto oznámenia. Novinkou bude aj zavedenie takzvaného technického DIČ pre tých podnikateľov, ktorí ešte nemajú pridelené daňové identifikačné číslo.
Ďalšia významná zmena príde od 1. marca 2026, keď bude každý predávajúci povinný umožniť bezhotovostnú platbu už od sumy jedného eura. Platiť bude možné kartou, prostredníctvom QR kódu alebo iným bezhotovostným spôsobom. Štát tým reaguje na meniace sa platobné návyky a rastúci podiel digitálnych platieb v ekonomike. Ako uvádza finančná správa, cieľom je vytvoriť transparentnejšie podnikateľské prostredie a prispôsobiť evidenciu tržieb moderným technológiám a očakávaniam spotrebiteľov.
Pre podnikateľov znamená nová legislatíva nutnosť začať s prípravami už teraz. Včasné oboznámenie sa s pravidlami, výber vhodného typu pokladnice a technické zabezpečenie prístupu do systému eKasa môžu výrazne znížiť riziko chýb a sankcií po nadobudnutí účinnosti zákona. Hoci nové povinnosti prinesú vyššie nároky najmä na menších podnikateľov, štát od zmien očakáva vyššiu férovosť v podnikaní, lepší prehľad o hotovostných tokoch a dlhodobo aj stabilnejšie verejné financie.