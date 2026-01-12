Žaloba proti Fedu je snahou o obmedzenie nezávislej menovej politiky, hovorí šéf americkej centrálnej banky

Šéf amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell v nedeľu uviedol, že americkí prokurátori začali vyšetrovanie jeho výpovedí pred zákonodarcami a pohrozili Fedu žalobou. Takýto krok označil za súčasť tlaku Bieleho domu na nezávislú menovú politiku.
Powell vo vyhlásení dodal, že Fed v piatok dostal predvolanie veľkej poroty „s hrozbou trestnej žaloby“ v súvislosti s jeho júnovým svedectvom o rozsiahlej rekonštrukcii budov centrálnej banky.
Donald Trump stupňuje svoju kritiku na Jeromea Powella a verejne uvažuje o jeho odvolaní
„Hrozba trestného stíhania je dôsledkom toho, že Fed stanovuje úrokové sadzby podľa toho, čo považujeme za najlepšie pre verejnosť, a nie podľa preferencií prezidenta,“ uviedol Powell a možnú obžalobu označil za „zámienku“ a „bezprecedentný krok“ v rámci pretrvávajúceho tlaku Trumpovej administratívy na nezávislosť centrálnej banky.
Fed prijíma nezávislé rozhodnutia o menovej politike a má dvojitý mandát – udržiavať stabilné ceny a nízku nezamestnanosť. Hlavným nástrojom je kľúčová úroková sadzba, ktorá ovplyvňuje náklady na úvery v celej ekonomike. Členovia vedenia Fedu tradične pôsobia pod republikánskymi aj demokratickými prezidentmi.
Trump dlhodobo tlačí na Powella a centrálnu banku, aby rýchlejšie znižovali sadzby, čo narúša dlhodobo rešpektovanú nezávislosť Fedu. V nedeľu poprel, že by mal o vyšetrovaní, ktoré v tejto súvislosti vedie americké ministerstvo spravodlivosti, akékoľvek informácie. „Neviem o tom nič, ale určite nie je veľmi dobrý v riadení Fedu a nie je veľmi dobrý ani v stavaní budov,“ povedal pre NBC.