Ako efektívne škrtať? - KOMENTÁR

Tretí konsolidačný balík sa spolieha hlavne na zvyšovanie daní a odvodov, ale symbolicky do neho vláda pripojila aj úspory. Už zľudovela fráza „šetrenie na štáte”, ktorá je síce nepresná, ale azda si pod ňou väčšina ľudí predstavuje to isté.
Hlavnou položkou tohto šetrenia by malo byť znižovanie výdavkov na mzdy. Nuž, na úrovni verejnej správy k žiadnemu šetreniu nedochádza. Je to najmä kvôli zvyšovaniu platov zdravotníkov a učiteľov, vďaka čomu platy porastú o takmer miliardu eur, aby dosiahli hranicu 16 mld. eur ročne.
V rámci samotného štátneho rozpočtu má ale dôjsť k poklesu výdavkov na mzdy o 1%. Udiať sa tak má najmä vďaka nulovej valorizácii väčšiny zamestnancov, platených vládou, ale aj vďaka škrtaniu pracovných miest. Nezvyšovať mzdy je adekvátne, ak vezmeme do úvahy veľkosť deficitu a výrazný rozdiel v priemernej mzde zamestnanca súkromného a verejného sektora. Ale zároveň to nie je trvalé opatrenie, hasiči, policajti ale aj ostatní zamestnanci si budú dorovnanie platov pýtať najneskôr vo volebnom roku.
Dva prístupy k trvalejšiemu riešeniu
Trvalejšie riešenie by mohlo byť zníženie počtu zamestnancov.
Existujú dva prístupy k tejto výzve. Prvý prístup je hľadanie efektivity. Predpokladajme, že v štátnej správe sú skutočne dobrí manažéri, ktorí vedia optimalizovať rozdelenie práce tak, že sa zníži počet potrebných zamestnancov.
Takýto prístup je tiež potrebný a je v pracovnej náplni týchto manažérov. Jeho prínos je ale diskutabilný. Položme si jednoduchú otázku – čo robili doteraz, ak tam je stále zreteľná neefektivita?
Dôstojná staroba chce štátnické rozhodnutia, nie politické hry - KOMENTÁR
Každá byrokracia vytvára väzby, často vzťahové. Zvlášť v štátnej správe je bežný spôsob povýšenia zamestnancov vytvorením nového oddelenia. Ten sa používa vtedy, keď nedokonalý režim tabuľkového hodnotenia neumožňuje zvýšiť plat danému zamestnancovi.
Excelentným príkladom sú ŽSR, ktoré majú na generálnom riaditeľstve už 17 odborov. Podobná situácia je ale na mnohých ministerstvách. Aj štátni tajomníci sa v nedávnej dobe podivuhodne rozmnožili. Ochota zrušiť takto vytvorené pozície a oddelenia je nízka aj v prípade náročných manažérov.
Z týchto dôvodov je žiadúce, aby efektivitu práce posudzoval externý subjekt, ktorý nebude zaťažený históriou vzťahov a doterajšou stratégiou odmeňovania. I tak som skeptický k tomu, že štátne orgány dosiahnu 10% úsporu, resp. že táto úspora bude udržateľná aj v ďalších rokoch. „Násilné” škrtanie môže vytvoriť pretlak práce na zostávajúcich zamestnancov, predĺženie lehôt „vybavenia stránky” a po čase sa zrušené pozície znovu obnovia.
Potrebujeme sa zbaviť neosožných úkonov
Ani meranie efektivity výkonu práce komerčným audítorom totiž nevyrieši problém zbytočnej a neproduktívnej práce z pohľadu občana a daňovníka.
Výsledkom kvalitného hĺbkového procesného auditu by teda nemali byť len návrhy na reorganizáciu práce, ale hlavne podnety na zrušenie konkrétnych byrokratických úkonov. Audítori by sa v spolupráci s ministerstvami mali zamerať na to, či samotné výkony ministerstva sú skutočne nevyhnutné pre zabezpečenie funkcií verejnej správy. Vytváranie databáz, ktoré nikto nepotrebuje, archivovanie potvrdení, ktoré sú dostupné inde, vytváranie hlásení a analýz, ktoré nikto nepotrebuje.
Teória Mŕtveho koňa - KOMENTÁR
Potrebujeme sa zbaviť úkonov, ktoré štátna správa vykonáva, ale nie sú na osoh. Príkladov je mnoho. Napríklad treba zrušiť zbytočný štátny porovnávač cien potravín, aby sme mohli zrušiť pracovné miesta, alebo odbremeniť ľudí, ktorí ho administrujú. Alebo zrušiť úlohu vlády pre ministerstvo financií, ktoré musí vypracovávať Analýzu cenového vývoja základných druhov potravín. Čas strávený písaním tohto dokumentu je rovnako plytvanie verejných zdrojov.
Práve rušenie nepotrebnej agendy poskytuje násobne väčší stimul na úspory vo verejnej správe, ako len hľadanie efektivity v deľbe práce. Dobrý audit a udržateľné úspory nie sú možné bez prijímania legislatívnych zmien, ktoré odbremenia a zefektívnia verejný sektor. Až potom budú dosiahnuté úspory trvalé, a objemovo významné.