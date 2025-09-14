Šetrenie, ktoré oberá mestá a obce o život - KOMENTÁR

Nový konsolidačný balík ministerstva financií má byť záchranou verejných financií: 2,7 miliardy eur úspor a rozpočet konečne v čiernych číslach. Na papieri to vyzerá ako víťazstvo. No v skutočnosti je to rana pre mestá a obce, ktoré už roky fungujú na doraz. Samosprávy majú nájsť 110 miliónov eur na škrty, kraje ďalších 20 miliónov. A kto to odnesie? Šport, kultúra, sociálne služby, školstvo, doprava, verejné priestory a stovky ľudí, ktorí môžu prísť o prácu. Vitajte v realite, ktorý zachraňuje čísla, no berie mestám a obciam ich dušu.
Volanie o pomoc
Hlasy starostov a primátorov znejú ako volanie o pomoc: vláda im roky uberá z príjmov, presúva povinnosti bez financií a teraz žiada ešte tvrdšie úspory. Ako to zvládnu? Pravdepodobne zatvoria telocvične, zrušia detské turnaje, stíšia divadlá a knižniciam odkážu, aby sa spoliehali na staré knihy. Šport a kultúra, ktoré robia mestá živými, sú vždy prvé na odstrel. V Bratislave, Košiciach, Žiline či na dedinách to bude rovnaké – prázdne štadióny, tiché sály a knižnice bez nových kníh.
Konsolidácia na mieru: Ako politici utiahnu opasok, iným - KOMENTÁR
A to je len začiatok. Sociálne služby, ktoré pomáhajú seniorom, rodinám v núdzi či deťom so špeciálnymi potrebami, čelia obmedzeniam. Škôlky a školské jedálne môžu zdražieť, verejná doprava v dedinách sa scvrkne na pár spojov denne – ak vôbec. Parky, námestia a detské ihriská? Bez peňazí na údržbu sa z nich stanú zarastené ruiny. V obciach, kde je obecný úrad centrom života, môžu zmiznúť aj príležitostne akcie – dni obce, alebo obecný ples.
Varovanie analytikov
Prepúšťanie je ďalším úderom. Zmrazenie platov a škrtanie ohrozuje stovky ľudí – od organizátorov podujatí po údržbárov. Nie sú to len čísla, sú to ľudia, ktorí držia mestá a obce pohromade. Analytici varujú, že takéto šetrenie môže spomaliť ekonomiku a zvýšiť chudobu, no čísla v tabuľkách tak budú aspoň trochu krajšie.
A dane? Vláda zvyšuje DPH na sladené nápoje, chipsy či sladkosti z 19 na 23 percent a daň z poistenia z 8 na 10 percent. Hazard dostane vyššiu sadzbu. Na prvý pohľad to vyzerá, že sa to dotkne len „nezdravých“ návykov. Ale realita je iná. Ceny stúpnu všade – od limonády v obchode po poistku na auto, ktorú platí každá domácnosť.
Až 82 percent rodín už pocítilo zdražovanie potravín z minulých opatrení, a teraz to príde znova. Tí, čo si kupujú lacné snacky, lebo na iné nemajú, to pocítia najviac. A výrobcovia? Tí už hovoria o menších baleniach alebo prepúšťaní.
Nebolo by rozumnejšie zreformovať neefektívny štátny aparát alebo lepšie zdaňovať veľké zisky? Namiesto toho sa bremeno valí na samosprávy, ktoré už roky robia maximum z minima. Keď sa pozriem na svoju dedinu, kde bývam a neďaleké okresné mesto, vidím, ako šport učí deti disciplíne, ako kultúra dáva zmysel večerom, ako sociálne služby pomáhajú tým, čo to potrebujú. Ak toto všetko obetujeme kvôli rozpočtu, stratíme oveľa viac než peniaze.
Skeptik vo mne sa pýta: je toto naozaj cesta k lepšiemu Slovensku, alebo len k tichším mestám a chudobnejším rodinám? Možno je čas, aby sme si na to konečne spomenuli aj pri volebných urnách.