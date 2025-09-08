Akcie v Ázii rástli, polepšili si ceny ropy

„Kombinácia slabých pracovných údajov z USA a rastúcej politickej neistoty v Japonsku dominovala globálnym trhom na začiatku týždňa v Ázii,“ uviedol Michael Wan zo spoločnosti MUFG.
Ázijské trhy v pondelok vzrástli, pričom Tokio vzrástlo o takmer dve percentá po tom, čo rozhodnutie japonského premiéra Šigerua Išibu odstúpiť znížilo hodnotu jenu.

Investori zároveň spracovávali slabé údaje o zamestnanosti v USA, zatiaľ čo ceny ropy rástli po tom, čo osem kľúčových členov aliancie OPEC+ súhlasilo so zvýšením produkcie.

„Kombinácia slabých pracovných údajov z USA a rastúcej politickej neistoty v Japonsku dominovala globálnym trhom na začiatku týždňa v Ázii,“ uviedol Michael Wan zo spoločnosti MUFG. Nikkei 225 vzrástol o 1,9 %, pričom japonskí exportéri profitovali z oslabenia jenu.

Na ostatných ázijských trhoch zaznamenali mierny rast indexy v Hongkongu, Šanghaji, Tchaj-peji a Soule, zatiaľ čo Sydney si pohoršilo.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala nárast o 1,3 % na 66,32 USD za barel.

