Osem kľúčových členov aliancie OPEC+ sa v nedeľu dohodli na opätovnom zvýšení produkcie ropy. Analytici to vnímajú ako stratégiu na získanie väčšieho podielu na trhu s ropou.
OPEC+ zaskočil trh
Ministri ropného priemyslu krajín V8, ktoré tvoria Saudská Arábia, Rusko, Irak, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Kazachstan, Alžírsko a Omán, sa rozhodli zvýšiť produkciu od budúceho mesiaca o 137 000 barelov denne.
Tieto krajiny už v posledných mesiacoch zvýšili produkciu o 2,2 milióna barelov denne. Vo svojom vyhlásení uviedli, že v novom prichádzajúcom cykle by sa na trh mohlo dostať až 1,65 milióna barelov ropy denne navyše.
OPEC+ dnes zaskočil trh. Namiesto toho, aby sa zastavil, skupina signalizovala ambície zvýšením produkcie. Barely môžu byť malé, ale posolstvo je dôležité. OPEC+ uprednostňuje podiel na trhu, aj keď riskuje pokles cien.
Ceny ropy sa v súčasnosti pohybujú okolo 65 až 70 dolárov za barel, pričom tento rok klesli o 12 percent, keďže svetoví producenti mimo OPEC+ zvyšujú ponuku a clá obmedzujú dopyt.
OPEC+, ktorý zahŕňa 12-člennú Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov, v posledných rokoch zaznamenal niekoľko znížení produkcie v celkovej výške takmer šesť miliónov barelov denne.
Skutočná skúška
Ministri ropného priemyslu krajín V8 naznačili, že OPEC+ je ochotná prečkať pokles cien pod 60 dolárov za barel, ak by to znamenalo opätovné získanie podielu na trhu.
Ropa zaznemenala najväčší prepad za dva mesiace, stratila tri percentá za jediný týždeň
„V skutočnosti bude skutočný nárast produkcie oveľa menší, vzhľadom na obmedzenia kapacity a kompenzačný mechanizmus. Vnímanie je však často dôležitejšie ako fyzické sudy,“ podotkol Leon s tým, že tento krok vyvoláva otázky o jednote.
Krajiny ako Rusko sú totiž závislé od vysokých cien na financovanie svojej vojnovej mašinérie, zatiaľ čo iné sú ochotné testovať nižšie ceny kvôli podielu na trhu. Skutočnou skúškou pre OPEC+ budú podľa Leona posledné tri mesiace tohto roka, obdobie, keď sezónny dopyt býva nižší.
Geopolitické faktory
Ropní špecialisti pozorne sledujú vojnu Moskvy na Ukrajine, ako aj vývoj vo vzťahoch medzi USA a Ruskom. Geopolitické faktory, ktoré by mohli ovplyvniť ceny ropy.
Americký prezident Donald Trump, ktorého snahy o sprostredkovanie medzi Ruskom a Ukrajinou nepriniesli žiadny prelom, sa nedávno zameral na ruskú ropu a tých, ktorí ju kupujú.
V auguste uvalil na Indiu vyššie clá ako trest za nákupy ruskej ropy. Na stretnutí so spojencami Ukrajiny, ktorí sa vo štvrtok zišli v Paríži, Trump prostredníctvom videokonferencie povedal lídrom, že je frustrovaný nákupmi ruskej ropy zo strany EÚ, najmä zo strany Maďarska a Slovenska.
Obmedzenie ruského exportu by mohlo uvoľniť trhový priestor pre krajiny OPEC+.