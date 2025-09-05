Medzinárodní odborníci varujú pred vysokým zdanením bezdymových nikotínových produktov v EÚ

Skupina 83 medzinárodných popredných odborníkov na verejné zdravie, závislosť od nikotínu a kontrolu tabaku vyjadrila vážne obavy z plánov Európskej komisie zaviesť nové dane na menej škodlivé nikotínové produkty, ako sú elektronické cigarety, zahrievaný tabak a nikotínové vrecká.
Ako referuje web eureporter.co, v otvorenom liste adresovanom predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej experti varujú, že zdaňovanie týchto produktov rovnako ako horľavých cigariet je v rozpore s vedeckými dôkazmi, podkopáva snahy o zlepšenie verejného zdravia a chráni smrteľný obchod s cigaretami.
List priamo spochybňuje nedávne verejné vyjadrenia Európskej únie, ktoré naznačujú, že tieto produkty predstavujú zdravotné riziká porovnateľné s fajčením, a označuje ich za výrazné odklonenie od princípu verejného zdravia založeného na dôkazoch a za formu dezinformácie.
Signatári listu vyzývajú Komisiu, aby prijala vedecky podložený regulačný prístup, ktorý rozlišuje medzi horľavými a nehorľavými produktmi, a tým využila obrovský potenciál znižovania škôd na záchranu životov a zníženie záťaže chorôb súvisiacich s fajčením, ktoré v súčasnosti v EÚ každoročne spôsobujú takmer 700-tisíc predčasných úmrtí.
List podpísali popredné lekárske organizácie a organizácie zaoberajúce sa znižovaním škôd vrátane Európskych zástancov znižovania škôd spôsobených tabakom (ETHRA), Medzinárodnej asociácie pre kontrolu fajčenia a znižovanie škôd (SCOHRE) a Španielskej lekárskej platformy pre znižovanie škôd spôsobených tabakom (PRDT).
„Základnou zásadou je, že každá politika verejného zdravia – najmä pokiaľ ide o tabak – musí byť založená na najlepších dostupných vedeckých dôkazoch, v súlade so záväzkom Európskej komisie k legislatíve založenej na údajoch. Je znepokojujúce, že nedávne verejné oznámenia úradníkov vrátane komisára pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat sa od tejto zásady radikálne odchyľujú,“ povedal profesor Konstantinos Farsalinos, uznávaný odborník na znižovanie škôd spôsobených tabakom, ktorý sa tejto iniciatívy ujal.
Tvrdí, že škody spôsobené bezdymovými výrobkami sú porovnateľné so škodami spôsobenými bežnými cigaretami, je v rozpore s vedeckými dôkazmi a zdravým rozumom. „Odhaľuje hlboké nepochopenie potenciálu týchto výrobkov pre verejné zdravie v rámci Komisie a, žiaľ, šíri mylné predstavy, ktoré sa bežne pozorujú medzi Európanmi, najmä fajčiarmi, o výhodách prijatia stratégie na znižovanie škôd spôsobených tabakom,“ dodal Farsalinos.