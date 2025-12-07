NBS hlási výrazné presuny medzi fondmi, americké akcie dominujú portfóliám a kryptomeny zostávajú na okraji záujmu

Sektory správy majetku na Slovensku pokračujú v robustnom raste, hoci tempo už nie je také výnimočné ako vlani. Novembrová správa o finančnej stabilite Národnej banky Slovenska ukazuje, že od začiatku roka do konca septembra sa čistá hodnota aktív v podielových, dôchodkových a doplnkových fondoch zvýšila o 2,85 miliardy eur.
Presuny menia štruktúru investícií
Najrýchlejšie sa zhodnocoval majetok v treťom pilieri, ktorý rástol takmer o 13 %, nasledovaný kolektívnym investovaním s 9 % a druhým pilierom s približne 8 %. Kým čerstvé príspevky klientov sa vo všetkých sektoroch hýbali okolo 4 až 6 %, rozhodujúcim faktorom bol rozdielny výkon fondov. Doplnkové dôchodkové fondy v treťom pilieri dosahovali v priemere až 7 % nominálneho zhodnotenia, kým fondy v druhom pilieri a kolektívnom investovaní približne tri percentá.
Rast však nebol plynulý. Trhy si prešli viacerými korekciami a presúvanie peňazí medzi jednotlivými typmi fondov výrazne menilo ich štruktúru. Investori v kolektívnom investovaní pokračovali v preferovaní akciových fondov, do ktorých smerovalo takmer 400 miliónov eur čistých predajov.
Stabilný dopyt zaznamenali aj realitné fondy. Zmiešané fondy sa po minuloročných výpredajoch udržali v pozitívnych číslach a dlhopisové fondy síce zostali tesne v pluse, no ich atraktivitu viditeľne oslabila marcová emisia retailových štátnych dlhopisov, ktorá podľa NBS pravdepodobne nasýtila časť dopytu domácností po dlhových investíciách.
Silné posuny v dôchodkových pilieroch
Podobné presuny sú viditeľné aj v dôchodkových pilieroch. Druhý pilier pokračoval v legislatívne nastavenom prechode na predvolenú investičnú stratégiu, čo znamenalo masívne presúvanie majetku zo stabilných dlhopisových fondov do výnosnejších indexových fondov, ktoré už dnes tvoria dominantnú časť aktív.
Podobný trend vidno aj v treťom pilieri, kde rýchlo rastie popularita indexových doplnkových fondov. Tradičné zmiešané fondy síce zvyšujú aktíva, ale výhradne vďaka výkonnosti, nie vkladaným príspevkom. Naprieč sektormi zároveň rastie váha akciových investícií, často realizovaných nepriamo cez zahraničné podielové fondy.
Americké akcie dominujú portfóliám s približne dvojtretinovým podielom, čo podľa NBS zodpovedá ich váhe v globálnej trhovej kapitalizácii. Fenomén kryptoinvestícií sa naopak v štruktúre slovenských fondov prakticky neobjavuje.
Dlhopisové portfóliá smerujú k dlhším splatnostiam
Pri dlhopisových portfóliách fondov pokračuje posilňovanie štátnych dlhopisov, najmä slovenských a francúzskych. Zároveň rastie priemerná zostávajúca splatnosť dlhopisov, čo je trend najvýraznejší v druhom pilieri. Fondy tak posúvajú portfóliá smerom k dlhším investičným horizontom.
Pozitívny vývoj pokračoval aj v segmente obchodníkov s cennými papiermi. Hodnota majetku, ktorý pre klientov spravujú obchodníci, vzrástla počas deviatich mesiacov z 38 na takmer 42 miliárd eur. Najväčší podiel na raste mali domácnosti, ktoré navýšili najmä držbu akciových a fondových cenných papierov, vrátane amerických akcií či európskych podielových listov.
Výrazný bol aj nárast investícií do slovenských podnikových a štátnych dlhopisov. Práve štátne dlhopisy zažili v apríli prudký skok v objeme. NBS uvádza, že približne 360 miliónov eur smerovalo do portfólií obchodníkov s cennými papiermi vďaka prvej retailovej aukcii štátneho dlhu, ktorá zaujala tisíce drobných investorov.