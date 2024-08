Vláda kopíruje Orbána, ale na Slovensku to nemá silný účinok, skonštatoval Šimečka na konferencii GLOBSEC

Autoritárski a takto orientovaní lídri sa od seba navzájom učia a je to aj na Slovensku. Počas bezpečnostnej konferencie Globsec v Prahe to skonštatoval podpredseda slovenského parlamentu Michal Šimečka a poukázal na to, ako členovia vládnej koalície kopírujú legislatívu a rétoriku maďarského premiéra Viktora Orbána, napríklad v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko však vníma za pozitívne a verí, že na Slovensku, toto kopírovanie nemá takú silu ako originál.

„Nie je to také silné, keď je to len neoriginálne skopírované do nášho slovenského kontextu,“ vyjadril sa Šimečka s tým, že vláda to používa, no v krajine to tak nerezonuje.

„Slepé kopírovanie metód z autoritárskych krajín nemusí byť úspešné, pretože to, čo vidím v našej krajine, nie je také úspešné ako originál. A to preto, že ak nemáte vlastnú myšlienku, vlastnú víziu, nech už je akákoľvek, akokoľvek pomýlená, nebezpečná, ale ak nie je vaša vlastná, ak nie je spojená s históriou krajiny, životom ľudí… nefunguje to tak dobre, ak len kopírujete niečo z iného kontextu,“ vyjadril sa.

Odpovedajúc na otázku o tom, aké nebezpečenstvá vidí v spolupráci autoritárskych lídrov, Šimečka poukázal na to, že spolupráca slovenského premiéra Roberta Fica s Orbánom ich napríklad z hľadiska Európskej únie izoluje, keď ide o rozhodovanie. Slovákom pritom podľa neho záleží na tom, aby neboli izolovaní.