Podľa kouča Moyesa ešte nebol väčší rozdiel medzi Evertonom a FC Liverpool - VIDEO, FOTO

Podľa škótskeho futbalového trénera Davida Moyesa nebol rozdiel medzi jeho Evertonom a mestským rivalom FC Liverpool väčší. A práve tieto dva tímy si v stredu večer zmerajú sily v ligovom derby.

Do tzv. Merseyside derby vstupujú obaja súperi na rozdielnych pozíciách. Kým Everton je v tabuľke Premier League až pätnásty, hráči „The Reds“ kráčajú za okrúhlym dvadsiatym titulom a na poste lídra majú náskokom deviatich bodov na druhý Arsenal. Medzi mestskými rivalmi je aktuálne až 36-bodový rozdiel.

Moyes prišiel ku kormidlu „The Toffees“ v januári a odvtedy klub ťahá šnúru deviatich duelov bez prehry.

„Momentálne sme asi ďalej od Liverpoolu, než sme kedykoľvek boli,“ vyhlásil pred stredajším vzájomným meraním síl.

„Keď som odtiaľto odchádzal pred desiatimi rokmi, boli sme oveľa bližšie k Liverpoolu, boli sme konkurencieschopní, v tom čase sme bojovali v rovnakých oblastiach ligy. Myslím si, že momentálne je to najväčší rozdiel medzi oboma klubmi,“ doplnil. Moyes v minulosti viedol Everton aj v rokoch 2002 až 2013.

Aj keď boli tieto kluby bližšie k sebe v ligovej tabuľke, Moyes mal na Anfielde vždy mizernú bilanciu. V 21 dueloch ako tréner Evertonu, Manchestru United, Sunderlandu a West Hamu sa Škótovi nepodarilo zvíťaziť na štadióne Anfield Road ani raz, dosiahol len sedem remíz.

„Klamal by som, keby som povedal, že sa na to vždy teším, pretože to bolo také ťažké miesto na dosiahnutie výsledkov. Nemá to nič spoločné s prostredím, nič s ihriskom, nič s ničím iným, je to o tom, že FC Liverpool má vždy dobré tímy. Myslím si, že každý klub v Premier League, keď ide na Anfield, má pred sebou ťažký zápas,“ dodal Moyes.

FC Liverpool v stredu nastúpi bez zraneného Trenta Alexandra-Arnolda, čo mohlo byť jeho posledné Merseyside derby pred očakávaným prestupom do Realu Madrid. Pre Mohameda Salaha a Virgila van Dijka to môže byť posledné derby proti Evertonu, keďže ich zmluvy sa končia po tejto sezóne.

Salah proti Evertonu skóroval osemkrát v 12 dueloch a Moyes povedal, že on a aj väčšina fanúšikov Evertonu budú nadšení, ak Egypťan opustí Liverpool. „Radi ho odprevadíme na letisko a dostaneme ho do lietadla, len aby už odišiel!“ zažartoval Moyes.