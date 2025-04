Na zraz reprezentácie prišiel hokejista vlakom. Výstroj mu klub poslal holubom - FOTO, VIDEO

Český hokejista Dominik Mašín sa už pripravuje s českým národným tímom pred májovými majstrovstvami sveta.

Hráč fínskeho Oulu sa zúčastnil na tréningu v Karlových Varoch, aj keď nemal kompletnú výstroj. Informoval o tom web sport.cz.

Po skončení klubovej sezóny cestoval z Fínska vlakom a autom, takže sa musel spoľahnúť na pomoc organizačného štábu Kärpätu.

Cestoval so psíkom

„Asi mi to poslali holubom,“ smial sa Mašín. „Mal som pod posteľou korčule z Ameriky a zavolal som kustódovi, aby mi doniesol výstroj. A niečo som našiel v garáži.“

Do Česka 29-ročný obranca neletel, pretože cestoval so svojím psom.

„Riešil som to asi 10 dní. Dúfam, že všetko príde čo najskôr. Naposledy som počul, že výstroj je v Nemecku.“

Nepostúpili do play-off

Sezóna sa pre neho nečakane skončila v polovici marca, keď Oulu skončilo vo fínskej lige na 13. mieste a nepostúpilo do play-off.

„Osobne som bol šťastný, pretože som dostával veľa času na ľade. Pre tím to však bolo veľké sklamanie, pretože sme sa nedostali do play-off,“ priblížil rodák z Městca Králové.

Záver sezóny tímu nevyšiel, keď prehral až sedem z deviatich zápasov. Napriek tomu bojoval klub o vyraďovaciu časť do posledných sekúnd posledného kola, to im smolne ušlo chybou brankára.

Využil klauzulu

Mašín prišiel do Oulu v polovici novembra zo Sparty a odohral 26 zápasov s bilanciou jeden gól a sedem asistencií. „Je to moja štvrtá sezóna vo Fínsku a táto liga mi vyhovuje. Je korčuliarska,“ povedal Mašín, ktorý predtým hral tri sezóny za Ilves Tampere.

Mal by sa vrátiť do Sparty, s ktorou vlani podpísal trojročný kontrakt. Hneď na začiatku však využil klauzulu, ktorá mu umožňuje odísť do zahraničia.

Kým Pražania už odohrali prvé semifinálové stretnutie proti Komete Brno (prehra 2:3, pozn.), Mašín sa pripojil k národnému tímu v Karlových Varoch. „Veľmi som sa na to tešil a som rád, že som tu. Je to česť byť súčasťou národného tímu,“ povedal.

Zažije premiéru na MS?

Je isté, že nastúpi v prípravných zápasoch proti Nemecku na budúci týždeň.

Má však aj dostatok skúseností na to, aby sa dostal do finálnej nominácie na svetový šampionát.

„Tak ďaleko ešte nerozmýšľam. Chcem tu každý týždeň podávať čo najlepšie výkony a uvidíme, ako sa to všetko vyvinie. Momentálne sa sústredím len na to, aby boli tréneri so mnou spokojní,“ doplnil Mašín pre spomínaný web. Na seniorských MS si ešte nezahral.