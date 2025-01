Orbán podmieňuje predĺženie sankcií proti Rusku splnením troch požiadaviek. Za čo vlastne bojuje?

Maďarský premiér Orbán začal boj aj za slovenského premiéra Roberta Fica a za lacné pohonné látky v Česku. Je o tom presvedčený hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda. Viktor Orbán totiž blokuje predĺženie sankcií EÚ voči Rusku.

Ich odblokovanie podmieňuje splnením troch požiadaviek. Obnovením tranzitu plynu cez Ukrajinu, pokračovaním v preprave ruskej ropy cez ukrajinské územie a zabezpečením bezpečnosti plynovodu TurkStream.

Česko mimo hry

„Môže to byť hra nervov. Platnosť sankcií EÚ voči Rusku vyprší za necelý týždeň, 31. januára. K predĺženiu sankcií je nutná jednomyseľnosť členských štátov EÚ,“ uviedol Kovanda.

Jednou z hlavných podmienok maďarského premiéra je, aby Kyjev začal Ukrajinou opäť púšťať plyn z Ruska. „Nádej tak svitá aj slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi. Fico teda dosiahne svojho a plyn cez Ukrajinu na Slovensko čoskoro zase potečie,“ dodal Kovanda.

Jednou z možností je podľa neho tá, že by ruský plyn prúdil cez Ukrajinu ako plyn azerbajdžansky alebo slovenský, takže by Kyjev tranzit toleroval. „V takom prípade by však ruský plyn prúdil opäť vo vyššej miere aj do Česka. Vlani v novembri podľa údajov českého štatistického úradu predstavoval ruský plyn 70 % z celkového dovozu tejto suroviny do ČR,“ podotkol Kovanda.

Pokiaľ by Slovensko zaistilo dodávky plynu z východu, Česko nebude podľa Kovandu môcť zarábať na preprave plynu zo západnej Európy na Slovensko a plynovody štátneho podniku Net4Gas zostanú z hľadiska tranzitu viac-menej prázdne. „To by znamenalo, že si české domácnosti a firmy môžu od budúceho roka výraznejšie priplatiť za plyn, konkrétne za regulovanú zložku jeho ceny,“ upozornil Kovanda.

Tranzit lákavý aj pre Ukrajinu

Americká banka Citigroup začiatkom januára uviedla, že preprava plynu ukrajinským tranzitom do EÚ sa znova obnoví, aj keď nie je isté, kedy. Obnova prepravy podľa analytikov banky nastane preto, lebo taký tranzit plynu je relatívne ekonomicky najvýhodnejší.

Tranzit plynu je však lákavý aj pro ukrajinskú stranu, upozorňuje Kovanda. „Ukrajinu nejde v tejto veci vnímať ako monolit. Objavujú sa hlasy, ktoré volajú po pokračovaní tranzitu, lebo sú s ním spojené nemalé tranzitné poplatky. Podľa britskej analytickej spoločnosti Capital Economics, Ukrajina ukončením tranzitu príde o 0,5 % HDP, čo je viac ako Rusko ako aj Slovensko. Na druhej strane sa v Kyjeve objavujú aj takí politici, ako napríklad bývalý prezident Porošenko, ktorí chcú legislatívne zakázať dokonca aj doposiaľ prebiehajúcu prepravu ruskej ropy cez Ukrajinu,“ uviedol Kovanda.

Tranzit ropy

Ďalšou Orbánovou podmienkou je aj preto to, aby Kyjev zachoval tranzit ropy cez svoje územie. Tá v súčasnosti prúdi južnou vetvou ropovodom Družba nielen do Maďarska, ale aj na Slovensko a do Česka. Import lacnej ruskej ropy je podľa Kovandu kľúčovým dôvodom, prečo má teraz Česko najlacnejšie pohonné látky v krajinách V4 a skoro v celej EÚ.

„Maďari totiž uvalili na zľavnenú ruskú ropu mimoriadnu kompenzujúcu daň a Slováci zase majú vyššie bežné dane ako Česi. Orbán tak svojim spôsobom bojuje aj za naďalej lacné pohonné hmoty v Česku. Hoci v polovici tohto roka by už Česko malo byť na ruskej rope dodávanej Družbou úplne nezávislé,“ konštatoval Kovanda.

Treťou podmienkou maďarského premiéra Orbána je, aby Ukrajina prestala s útokmi na plynovod TurkStream. „Ide o poslednú cestu, ktorou ešte ruský plyn do EÚ potrubne prúdi,“ uzavrel Kovanda.