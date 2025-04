Gašparík túži po 10-tisícovej návšteve. Jeho tímu má pomôcť zmazať gólové manko zo Slovana

Futbalisti bratislavského Slovana uspeli v prvom zápase semifinále Slovenského pohára a na svojom štadióne zdolali odvekého rivala Spartak Trnava 2:1. Zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho si tak vytvorili tesný náskok pred odvetou na ihrisku súpera, ktorý je na programe o dva týždne.

Obrat ešte v prvom polčase

Štvrté derby v tejto sezóne vo všetkých súťažiach začali lepšie hostia. Prakticky z prvej nebezpečnej akcie sa gólovo presadil ghanský krídelník Kelvin Ofori, ktorý potrestal chybu domácej obrany. „Belasí“ však ešte v priebehu prvého polčasu otočili duel vo svoj prospech. Najprv sa v 31. minúte ujala tvrdá strela Róberta Maka a o desať minút neskôr využil Barseghjanovu prihrávku krajná obranca Matúš Vojtko.

Weiss s výsledkom spokojný

„Myslím si, že to bol pre ľudí výborný pohárový zápas. Množstvo šancí na oboch stranách, my sme mali viac gólových príležitostí ako Trnava. Vstúpili sme do zápasu zle, dobré bolo, že sme otočili priebeh z 0:1 na 2:1. Mali sme však streliť aj tretí gól. Za daného stavu som s výsledkom spokojný. Dal som šancu viacerým hráčom z užšieho kádra, kvalita sa však nedá nahradiť len tak. Bol to typický derby zápas, malo to všetko,“ zhodnotil pre TV Jojšport tréner Weiss, ktorý urobil v porovnaní s víkendovým duelom v lige až osem zmien v základnej zostave.

Dobrou správou pre jeho tím je návrat na reprezentačného útočníka Dávida Strelca, ktorý uplynulý mesiac chýbal pre zranenie. Zakončovateľ úradujúceho ligového majstra odohral viac než 30 minút.

Slovan v prvom meraní síl posilnil svoju šancu na prvý triumf v Slovenskom pohári od roku 2021. Weiss však avizuje, že v Trnave jeho tím nečaká jednoduchá úloha. „Všetko je pred odvetou otvorené. Obe mužstvá sa dobre poznajú, takže sa pokúsime nájsť vhodný spôsob ako zaskočíme súpera,“ doplnil kormidelník Slovana.

Gašparík verí v 10-tisicovú kulisu a pomoc divákov

V stredu sa tak Trnavčanom skončila trojzápasová šnúra bez prehry v Bratislave. Kouč Michal Gašparík bol aj napriek gólovému manku po zápase v bojovom nastavení.

„Je to semifinále a viedli sme v ňom 1:0. Viem, že hráme na Slovane, ale nemalo by sa stať, že to súper otočí do polčasu. Mali sme veľmi dobrý druhý polčas a sme schopní ísť do finále. Mám plán a viem, ako sa nám to môže podariť. Potrebujeme, aby nám prišli doma ľudia, tu ich bolo 8-tisíc, my potrebujeme doma 10-tisíc, aby nás dotlačili do finále,“ uviedol 43-ročný tréner tímu, ktorý nechýbal ani v jednom z ostatných troch finálových duelov Slovenského pohára.

Súperom úspešnejšieho z dvojice Slovan – Trnava bude 1.mája vo finále v Dunajskej Stred víťaz dvojzápasu medzi Ružomberokom a Banskou Bystricou. Obhajcovia spod Čebraťa majú k tejto méte po utorkovej domácej výhre 2:1 o krok bližšie. Odvety sú na programe 15. resp. 16. apríla.