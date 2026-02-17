Chorvátsko odmietlo žiadosť Maďarska a Slovenska prepravovať ruskú ropu cez ropovod Adria

Chorvátsko na žiadosť Maďarska a Slovenska odmietlo prepravovať ruskú ropu cez ropovod Adria. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, oznámil to v pondelok chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar.
Šušnjar uviedol, že krajiny EÚ už nemajú žiadne „technické výhovorky“, aby zostávali závislé od ruskej ropy. „Ruská ropa sa môže niektorým krajinám zdať lacnejšia, ale pomáha financovať vojnu a útoky na Ukrajincov,“ konštatoval minister.
Pozastavená dodávka ropy
Podľa ukrajinských predstaviteľov je preprava ruskej ropy ropovodom Družba cez Ukrajinu od konca januára zastavená pre pokračujúce ruské útoky na energetickú infraštruktúru krajiny. Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó obvinil Kyjev z toho, že zastavil dodávky ropy z „politických dôvodov“.
Szijjártó a slovenská ministerka hospodárstva Denisa Saková predtým poslali Šušnjarovi list, v ktorom uviedli, že výnimka zo sankcií umožňujeich krajinám „dovážať ruskú ropu po mori v prípade, že budú narušené dodávky ropovodom“.
Kľúčový ropovod
„Bezpečnosť dodávok energií do krajiny sa nikdy nesmie stať ideologickou otázkou. Preto očakávame, že Chorvátsko, na rozdiel od Ukrajiny, nebude z politických dôvodov ohrozovať bezpečnosť dodávok ropy pre Maďarsko a Slovensko,“ vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí.
Ropovod Družba je pre Maďarsko a Slovensko kľúčový, keďže ide o jediné dve krajiny v EÚ, ktoré ním ešte stále dovážajú ruskú ropu.