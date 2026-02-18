TRANSPETROL: Alternatívna ropa tvorila v roku 2025 približne 16 percent, Adria zostáva jedinou alternatívnou trasou

TRANSPETROL zároveň informoval, že v septembri 2025 po technickej a technologickej príprave začal pre slovenskú rafinériu prepravovať ropu ukrajinského pôvodu.
Norbert Deák
Redaktor ekonomickej redakcie a portálu SITA Energetika
Spoločnosť TRANSPETROL, a. s.,  uvádza, že v roku 2025 tvorila alternatívna ropa približne 16 % z celkového množstva prepravenej ropy územím Slovenskej republiky. Zároveň upozorňuje na obmedzené diverzifikačné možnosti Slovenska a riziká spojené s prípadným ukončením dodávok cez ropovod Družba.

Spoločnosť v kontexte energetickej bezpečnosti a odklonu od ruskej ropy konštatuje, že v roku 2025 tvorila alternatívna ropa približne 16 % z celkového množstva prepravenej ropy územím Slovenskej republiky prostredníctvom ropovodov Družba a Adria.

„Z celkového prepraveného množstva ropy územím Slovenskej republiky ropovodnou sústavou (ropovod Družba a Adria) pre našich zákazníkov, bol podiel alternatívnej ropy približne 16 %,“ uviedla spoločnosť. 

Množstvo prepravenej ropy v MT (metrická tona)

Sni mka obrazovky 2026 02 18 o 9.33.30.png

TRANSPETROL začal prepravovať pre slovenskú rafinériu

TRANSPETROL zároveň informoval, že v septembri 2025 po technickej a technologickej príprave začal pre slovenskú rafinériu prepravovať ropu ukrajinského pôvodu. V roku 2025 bolo podľa spoločnosti prepravených celkovo 210-tisíc ton tejto ropy. 

Ropovod Adria v súčasnosti predstavuje pre Slovenskú republiku jedinú alternatívnu prepravnú trasu, tá však čelí kapacitným, technickým aj komerčným obmedzeniam. Rozsah týchto limitácií na úsekoch mimo územia SR – najmä pokiaľ ide o zabezpečenie dlhodobých kapacít potrebných na zásobovanie rafinérií v Slovenskej republike a Maďarsku – je preto aktuálne predmetom diskusie medzi Slovenskom, Maďarskom, Chorvátskom a Európskou komisiou.

Riziká pre rok 2026: diverzifikácia, možné dopady na región a tarify

Jedným z najvýznamnejších rizík spojených s prepravou ropy, energetickou bezpečnosťou a samotnou prevádzkou spoločnosti TRANSPETROL, a. s., sú obmedzené diverzifikačné možnosti z dôvodu logistických, technických a obchodných obmedzení,“ uvádza spoločnosť.  Upozorňuje, že v prípade ukončenia dodávok cez ropovod Družba by sa počet potenciálnych trás znížil len na jedinú.

Spoločnosť zároveň varuje, že ukončenie dodávok cez ropovod Družba môže mať širší regionálny dopad, vrátane možného deficitu ropných produktov v strednej Európe a zvýšenia závislosti na dovoze. „Ukončením dodávok ropy prostredníctvom ropovodu Družba môže spôsobiť deficit ropných produktov v rámci strednej Európy a prejaviť sa v raste závislosti na dovoze produktov v regióne,“ uvádza. 

TRANSPETROL  zdôrazňuje, že úplné ukončenie dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba by znamenalo dramatický výpadok tržieb spoločnosti z prepravy ropy, čo by sa následne mohlo premietnuť aj do taríf.

„V prípade úplného ukončenia dodávok ruskej ropy prepravovaných výhradne ropovodom Družba dôjde k dramatickému výpadku tržieb spoločnosti TRANSPETROL, a. s. z prepravy ropy, čo bude mať zásadný vplyv na konečnú prepravnú tarifu,“ uvádza spoločnosť. 

Ďalšiu potenciálnu možnosť dodávok ropy do Slovenskej republiky predstavuje využitie ropovodného prepojenia Odesa – Brody – SR, ktoré by umožňovalo prepravu suroviny z terminálu v Odese cez Brody a následne ropovodom Družba do Slovenskej republiky, resp. do Českej republiky. Pri tejto alternatíve je však nevyhnutné zohľadniť aktuálnu bezpečnostnú situáciu spôsobenú konfliktom na Ukrajine, technický stav zariadení v Odese priamo zasiahnutých vojnou, ako aj celkovú bezpečnosť námornej prepravy v danom regióne.

