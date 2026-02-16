Chorvátsko reaguje na Szijjártóa: Pomôžeme s dodávkami ropy, no len v súlade s právom EÚ a OFAC

Chorvátsko je pripravené pomôcť Maďarsku a Slovensku pri riešení aktuálneho narušenia dodávok ropy, avšak výhradne v súlade s právom Európskej únie a reguláciami OFAC. Chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar tak reagoval na výzvu maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa. Zároveň ubezpečil, že zásobovanie v regióne je stabilné.
Reakcia na výzvu z Budapešti
Chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar vyhlásil, že Chorvátsko dlhodobo koná „zodpovedne a transparentne v otázke regionálnej energetickej bezpečnosti“ a je pripravené tak konať aj naďalej. Na sieti X reagoval na nedeľné vyjadrenia maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa, ktorý vyzval Chorvátsko, aby umožnilo prepravu ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko prostredníctvom ropovodu Adria.7
Dodávky pohonných hmôt nie sú nijako ohrozené, ropná bezpečnosť Slovenska je zabezpečená
Šušnjar zdôraznil, že Záhreb „nedovolí, aby bolo ohrozené zásobovanie pohonnými látkami v strednej Európe“, a avizoval pripravenosť pomôcť riešiť situáciu. Zároveň však podčiarkol, že pomoc bude poskytnutá len v jasných právnych mantineloch: „Sme pripravení pomôcť vyriešiť akútne narušenie v súlade s právom EÚ a reguláciami OFAC (americký Úrad pre kontrolu zahraničných aktív). Nikto by nemal zostať bez paliva,“ uviedol.
Spor o kapacitu a poplatky
Chorvátsky minister zároveň odmietol tvrdenia, že ropovod Adria nemá dostatočnú kapacitu. „Keď nám bolo povedané, že ropovod Adria ‚nemá kapacitu‘ – mal ju a má ju,“ odkázal. Reagoval aj na obvinenia z neprimeraných tranzitných poplatkov: „Keď nás obvinili z ‚vojnového profitérstva‘ – naše tarify boli a zostávajú transparentné a založené na trhových princípoch.“
Podľa Šušnjara Chorvátsko napriek politickým sporom zabezpečovalo stabilnú prevádzku infraštruktúry: „Keď bolo Chorvátsko označené za ‚nespoľahlivú tranzitnú krajinu‘ – udržali sme kritickú infraštruktúru stabilnú a nepretržite funkčnú, nezávisle od akýchkoľvek politických obvinení.“
Fico nevie, kto poškodil ropovod. Môže ísť o politické vydieranie Maďarska, myslí si
Szijjártó predtým argumentoval, že Maďarsko a Slovensko si v minulosti vyrokovali sankčnú výnimku umožňujúcu pokračovať v nákupe ruskej ropy cez ropovod Družba, pričom podľa neho výnimka ráta aj s alternatívou námornej trasy. V súvislosti so situáciou na trase Družby uviedol, že Ukrajina „z politických dôvodov naďalej neobnovuje dodávky ropy“, a preto Budapešť spolu s Bratislavou listom oslovila Záhreb.
Maďarský minister zároveň zdôraznil, že „energetická bezpečnosť žiadnej krajiny, vrátane tej našej, nemôže byť ideologickou otázkou“, a dodal, že „od Chorvátov očakávame, že na rozdiel od Ukrajiny nebudú z politických dôvodov riskovať bezpečnosť dodávok ropy pre Maďarsko a Slovensko“.
Adria je pripravená
Šušnjar v reakcii odkázal aj Bruselu, že technické možnosti existujú: „Ropovod Adria je pripravený, takže už neexistujú žiadne technické výhovorky, aby ktorákoľvek krajina EÚ zostávala viazaná na ruskú ropu. Sud kúpený z Ruska sa môže niektorým krajinám javiť ako lacnejší, ale pomáha financovať vojnu a útoky na ukrajinský ľud. Je čas prestať s týmto vojnovým profitérstvom,“ uviedol.
Slovensko má dostatok ropy, Správa štátnych hmotných rezerv v prípade potreby uvoľní núdzové zásoby
Súčasná situácia tak nepredstavuje len dočasné logistické zlyhanie, ale strategický bod zlomu. Každé ďalšie prerušenie dodávok cez Družbu oslabuje tvrdenie, že ide o spoľahlivý a dlhodobo udržateľný koridor. Energetická bezpečnosť sa dnes nedefinuje cenou jedného barelu, ale schopnosťou riadiť riziká – geopolitické, bezpečnostné aj regulačné. A tie sú pri východnej trase čoraz vyššie.
Diverzifikácia už nie je voľba
Diverzifikácia sa preto ukazuje nie ako politická voľba, ale ako ekonomická nevyhnutnosť. Ropovod Adria a napojenie na terminál Omišalj poskytujú Slovensku prístup ku globálnemu trhu, kde sa zdroje dajú flexibilne meniť podľa ceny, kvality či vývoja bezpečnostnej situácie. Krátkodobo to síce znamená náklady – technologické úpravy, nové kontrakty a vyššie logistické výdavky – z dlhodobého hľadiska však ide o investíciu do stability a odolnosti.
Rok 2027 sa črtá ako medzník, po ktorom bude ruská ropa v európskom energetickom mixe systémovo vytláčaná na okraj. Pre Slovensko to znamená urýchlene dokončiť technické úpravy rafinérskych technológií, posilniť skladovacie kapacity a budovať stabilné partnerstvá s novými dodávateľmi. Rozhodujúca nebude samotná existencia alternatívnej trasy, ale schopnosť štátu a energetických podnikov riadiť tento prechod koordinovane, realisticky a bez politických ilúzií.