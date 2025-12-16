ÚRSO je pripravený týždne diskutovať o koncepte pásmových taríf s verejnosťou

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vyjadril spokojnosť s výraznou pozitívnou reakciou verejnosti na predstavenie konceptu pásmových taríf. Úrad zdôraznil, že poskytované materiály predstavovali len úvodnú fázu verejnej diskusie a nie finálny návrh. Informoval o tom hovorca úradu Radoslav Igaz.
Čím menej spotrebujete, tým menej zaplatíte. ÚRSO pripravuje zásadnú zmenu v spôsobe účtovania elektriny
ÚRSO potvrdil svoje odhodlanie viesť týždne konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami, aby boli do úvahy brané ich oprávnené požiadavky a pripomienky. Diskusia bude zahŕňať aj odberateľov, ktorí vykurujú svoje objekty prostredníctvom vlastných systémov, pričom úrad sľubuje individuálny prístup k špecifickým prípadom pri zavádzaní pásmových taríf.
Navrhovaný model podľa ÚRSO prinesie spravodlivejšie rozdelenie nákladov na základe spotreby meranej inteligentnými meradlami. Tento systém má zároveň motivovať spotrebiteľov k energetickým úsporám. Úrad zároveň prisľúbil priebežné informovanie verejnosti o ďalšom vývoji legislatívnych krokov týkajúcich sa tejto iniciatívy.