ÚRSO je pripravený týždne diskutovať o koncepte pásmových taríf s verejnosťou

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vyjadril spokojnosť s výraznou pozitívnou reakciou verejnosti na predstavenie konceptu pásmových taríf. Úrad zdôraznil, že poskytované materiály predstavovali len úvodnú fázu verejnej diskusie a nie finálny návrh. Informoval o tom hovorca úradu Radoslav Igaz.

ÚRSO potvrdil svoje odhodlanie viesť týždne konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami, aby boli do úvahy brané ich oprávnené požiadavky a pripomienky. Diskusia bude zahŕňať aj odberateľov, ktorí vykurujú svoje objekty prostredníctvom vlastných systémov, pričom úrad sľubuje individuálny prístup k špecifickým prípadom pri zavádzaní pásmových taríf.

Navrhovaný model podľa ÚRSO prinesie spravodlivejšie rozdelenie nákladov na základe spotreby meranej inteligentnými meradlami. Tento systém má zároveň motivovať spotrebiteľov k energetickým úsporám. Úrad zároveň prisľúbil priebežné informovanie verejnosti o ďalšom vývoji legislatívnych krokov týkajúcich sa tejto iniciatívy.

