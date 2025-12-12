Postoj ÚRSO k obnoviteľným zdrojom energie je jasný, podľa Holjenčíka je však k nim potrebné pristupovať s rozumom

Elektrina z OZE musí byť vyrobená a spotrebovaná najmä lokálne, zdôraznil predseda ÚRSO.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Jozef Holjenčík
Jozef Holjenčík, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Foto: archívne, SITA.
Slovensko Energetika všeobecne Ekonomika z lokality Slovensko

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vypracoval podrobnú analýzu spôsobu a procesu zdieľania elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v krajinách V4, Rakúsku, Nemecku, Francúzsku a Taliansku.

Analýza porovnáva slovenský model využívania OZE so zahraničnými prístupmi s cieľom zdokonaliť rámec fungovania a podporiť efektívny rozvoj.

Efektívny rozvoj OZE

Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík v tejto súvislosti zdôraznil, že postoj úradu k OZE je jasný a konzistentný: „Áno, ale so zdravým rozumom, nie za každú cenu. Elektrina z OZE musí byť vyrobená a spotrebovaná najmä lokálne, aby sme predišli nadmernému zaťaženiu sústavy a riziku blackoutov, ktoré sa vyskytli v niektorých západoeurópskych krajinách.“

Podkladom pre analýzu boli údaje získané od národných regulátorov, Organizácie pre koordináciu prevádzky prenosovej sústavy (OKTE) a vybraných účastníkov trhu, doplnené o verejne dostupné informácie. Správa tiež hodnotí stav zdieľania elektriny na Slovensku v kontexte požiadaviek Európskej únie.

Inteligentné meracie systémy

Holjenčík ďalej poukázal na význam dostatočného počtu inteligentných meracích systémov (IMS), ktoré umožňujú presné meranie elektrickej energie v skupinách zdieľania, čo je podľa neho kľúčový predpoklad ďalšieho rozvoja OZE a modernej energetiky v prospech občanov. Jednou z hlavných bariér širšieho rozbehu OZE v domácnostiach je dnes podľa ÚRSO nízky podiel týchto inteligentných meracích systémov.

ÚRSO tiež odporúča spresniť definíciu aktívneho odberateľa v slovenskej legislatíve podľa európskej smernice, aby sa zabezpečil lepší právny rámec pre rozvoj a integráciu OZE do energetickej siete.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví bude o ďalších krokoch v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie a zdieľania elektriny naďalej verejnosť priebežne informovať.

