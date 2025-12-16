Dôležitý krok pre vodné hospodárstvo, ÚRSO bude od roku 2026 členom WAREG

WAREG – European Water Regulators združuje národné a regionálne orgány zodpovedné za reguláciu služieb v oblasti pitnej vody a odpadových vôd v celej Európe.
ÚRSO
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Foto: www.facebook.com
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa oficiálne stal členom organizácie WAREG – Združenie európskych regulačných orgánov v sektore pitnej vody a odpadových vôd. Informoval o tom hovorca regulátora Radoslav Igaz. WAREG o tom rozhodol va svojom valnom zhromaždení 3. decembra v Bruseli.

Členstvo ÚRSO v tejto významnej európskej organizácii nadobúda účinnosť od 1. januára 2026. Úrad tak podľa hovorcu získa možnosť aktívne sa podieľať na výmene skúseností, odborných poznatkov a najlepších regulačných praktík v oblasti vodného hospodárstva. Tento krok posilňuje medzinárodnú spoluprácu a prispieva k zvyšovaniu kvality regulácie v sektore pitnej vody a odpadových vôd v SR.

WAREG – European Water Regulators združuje národné a regionálne orgány zodpovedné za reguláciu služieb v oblasti pitnej vody a odpadových vôd v celej Európe. Združenie WAREG bolo založené v roku 2014 a združuje 34 regulačných orgánov a ministerstiev zodpovedných za ekonomickú reguláciu vodných a odpadových služieb v celej Európe. Združenie podporuje nezávislú reguláciu založenú na dôkazoch s cieľom zabezpečiť vysokokvalitné, udržateľné a cenovo dostupné služby pre viac ako 500 miliónov občanov.

