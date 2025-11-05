Slovenské domácnosti majú výrazne lacnejšiu elektrinu ako Česi. Čo je za tým?

Slovenské domácnosti majú výrazne lacnejšiu elektrinu ako české domácnosti. Ako uviedol slovenský Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), je to aj vďaka regulácii.
„Európsky štatistický úrad Eurostat ukazuje, koľko reálne platia domácnosti za elektrinu vo faktúrach. V Česku je to najviac z celej EÚ, na Slovensku o tretinu menej,“ uviedol hovorca ÚRSORadoslav Igaz.
Odborný dohľad a jasné pravidlá
V najnovšom reálnom porovnaní cien Eurostatu, ktoré zohľadňuje rozdiely v kúpnej sile tzv. štandard kúpnej sily – purchasing power standard (PPS), platia slovenskí odberatelia v kategórii domácnosti za 100 kilowatthodín elektriny 23,53 PPS. V Česku je táto suma až 39,16 PPS, čo je najviac spomedzi všetkých členských štátov EÚ.
„Slovenský model cenovej regulácie je dôkazom, že odborný dohľad a jasné pravidlá dokážu chrániť spotrebiteľa aj v turbulentných časoch,“ dodal predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Trhové podmienky cien
Slovenský regulátor dlhodobo uplatňuje centrálnu cenovú reguláciu, ktorá zohľadňuje náklady dodávateľov, ale zároveň chráni domácnosti pred výkyvmi cien. V Česku je trh liberalizovanejší, čo znamená, že ceny sa viac riadia trhovými podmienkami.
„Regulácia nikdy nebola a nebude záležitosťou ideológie, ani tej zelenej. ÚRSO sa vrátilo k základom slovenskej energetickej regulácie, ktorými sú predvídateľnosť, spravodlivosť a dialóg s odbornou verejnosťou. Nie každému sa páči, že občas sa musia na úrade prijať aj tvrdé rozhodnutia. V regulácii a energetike platí, že keď všetko funguje, nikto si vás nevšimne. Ale keď niečo zlyhá, aj drobnosť, ste okamžite na titulke,“ podotkol Holjenčík.