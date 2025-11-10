Holjenčík: Legislatíva EÚ mi často nedáva zmysel. Reguláciu v energetike ovplyvňuje geopolitika a nie zdravý rozum - ROZHOVOR

Súčasnú reguláciu v energetike v Európskej únii (EÚ) veľmi ovplyvňuje geopolitika. Čím ďalej, tým viac chýba kompetentným sedliacky rozum. Je o tom presvedčený predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík, ktorý si už na stoličke šéfa slovenského regulačného úradu niečo pamätá.
EÚ nezvládla rozvrat na burze
Podľa Holjenčíka, do roku 2017 sa veci v energetike riešili pragmaticky, mali nejakú základnú ekonomickú a technickú logiku. „Čiže rozhodovanie aj usmerňovanie z Európskej únie a Európskej komisie mali proste vecnú náplň. Neboli to rozhodnutia, ktoré boli determinované politikárčením. Teraz sme svedkami ťažkého vývoja,“ povedal rozhovore pre SITA.
Už v rokoch 2020 až 2023 nezvládla podľa neho EÚ rozvrat na burze. Kompetentní nemali dopustiť drastický nárast cien elektriny či plynu. „Jednoducho nerozumiem tomu, že všetky inštitúcie od Európskej komisie cez Európsku úniu až po ACER sa na to pozerali a nič nespravili, aj keď sa na to vyzývali,“ zdôraznil Holjenčík.
Geopolitická situácia v EÚ je podľa neho okrem vojny na Ukrajine ovplyvnená ešte ďalším faktom, možno ešte dôležitejším. „Začal sa proces záujmu o nerastné suroviny. Ale nechceme si to uznať. Nechceme si uznať to, že Európska únia by sa mohla starať sama o seba, o svoje presadzovania sa na trhu, ale to už je politika, to už je geopolitika. Ja som povedal, že budem vecný a že nebudem hovoriť o týchto politických vplyvoch, ale toto je v tom iné,“ podotkol Holjenčík.
Do roku 2017 sme mali jasné pravidlá
Šéfovi slovenského regulačného úradu nedávajú niekedy zmysel smernice či nariadenia, ktoré chodia z Európskej únie. Napriek tomu sa ich snažia zapracovať do slovenskej legislatívy tak, aby aj vlk zostal sýty aj ovca celá.
„Nie je proste v tom logika, aby sme podporili výrobcov, aby sme podporili konkurencieschopnosť EÚ. Nedáva mi to význam v tom, čo má byť zámerom každého vydaného rozhodnutia. Do roku 2017 sme mali jasné pravidlá. Tam bola jasná matematika, teraz je v tom čistá, čistá, jasná politika. My sa musíme vysporiadať s tým, čo nám príde, aký dokument, keďže sme členská krajina EÚ. Už či to urobia lepšie alebo horšie, tak my sa budeme snažiť urobiť to tak, aby to bolo v prospech občanov, v prospech Slovenska a nie proti záujmom Slovenska. A toto je moja úloha, preto som sa prepožičal, preto som do tej funkcie znova prišiel, aby som sa pokúsil nejakým spôsobom dať tomu akési pravidlá, ktoré by čo najmenej postihli našich odberateľov a našu spoločnosť,“ dodal Holjenčík.
Viacerí energetickí odborníci tvrdia, že niektoré rozhodnutia Európskej únie už idú aj proti základným fyzikálnym zákonom. „Toto môžem iba potvrdiť. Takže skutočne geopolitika začala veľmi ovplyvňovať rozhodovanie v rámci Európskej únie a ja si myslím, že mali by sme znova sa vrátiť k tomu, aby sme používali svoj vlastný rozum a nie AI alebo čokoľvek iné. Poďme sa vrátiť k tomu zdravému rozumu a povedať si, že tak toto je pre nás výhodné, toto je pre nás nevýhodné. Skutočne, začíname popierať fyzikálne princípy, fyzikálne zákony, pretože aj čo sa týka obnoviteľných zdrojov, čo sa týka celého vývoja spoločnosti a energetiky, niekedy sa mi skutočne javí, že nie všetci sme prešli základnou školou,“ konštatoval Holjenčík.
V rozhovore námpredseda ÚRSOJozef Holjenčík tiež povedal o:
- zmene cenotvorby pri vodnom a stočnom
- cenách tepla, elektriny a plynu
- problémoch na európskych trhoch s elektrinou a plynom
- obnoviteľných zdrojoch energií (OZE) a nových zdrojoch
- budúcnosti bateriek u nás
- energopomoci