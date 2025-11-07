Na Slovensku zažívame boom vo výstavbe batériových úložísk, ÚRSO upozorňuje na viaceré riziká

Batériové úložiská na Slovensku rastú prirýchlo. Myslí si to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Regulátor vypracoval analýzu, ktorá upozorňuje na riziká spojené s prudkým rozmachom batériových úložísk energie, ktorých význam rastie s rozvojom obnoviteľných zdrojov, ktoré sú nestabilné a závislé od počasia.
Rešpektovanie technických limitov
Analýza ÚRSO ukazuje, že v štátoch V4 (Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Česko) a v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku a Taliansku vzrástla kapacita zariadení na uskladňovanie energie (ZUE) z 3 525 megawatthodín v roku 2022 na 9 326 megawatthodín v roku 2024. Za obdobie troch rokov to predstavuje nárast o 165 %.
„Batériové úložiská sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou energetickej budúcnosti, no ich zavádzanie musí rešpektovať technické limity elektrickej sústavy v Slovenskej republike,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Slovenské domácnosti majú výrazne lacnejšiu elektrinu ako Česi. Čo je za tým?
V kontexte elektroenergetiky ide v prípade ZUE najčastejšie o batériové systémy, ktoré umožňujú ukladať elektrinu vyrobenú v čase nízkeho dopytu (napr. z obnoviteľných zdrojov) a uvoľniť ju neskôr, keď je spotreba vyššia alebo cena elektriny stúpne.
Destabilizácia frekvenčnej rovnováhy
„ZUE síce zvyšujú flexibilitu sústavy, no ich ekonomická motivácia často prevyšuje technickú zodpovednosť. Nabíjanie batérií v čase nízkych cien a ich vybíjanie pri cenových špičkách môže destabilizovať frekvenčnú rovnováhu,“ upozornil Holjenčík.
Podľa informácií ÚRSO sa prevádzkovatelia batériových úložísk čoraz častejšie rozhodujú primárne na základe zisku. Teda nabíjajú batérie v čase, keď je elektrina lacná, a vybíjajú ich, keď je drahá, aby maximalizovali výnosy.
Zbytočné čakanie na pripojenie k elektrine blokuje kapacitu, žiadatelia môžu byť časovo obmedzení
Problém nastáva podľa ÚRSO vtedy, keď tieto rozhodnutia nerešpektujú potreby elektrizačnej sústavy. Napríklad môžu zvyšovať odchýlky vo frekvencii alebo zhoršovať stabilitu siete, ak sa veľa batérií vybíja naraz počas špičky bez koordinácie s prevádzkovateľom sústavy.