Zbytočné čakanie na pripojenie k elektrine blokuje kapacitu, žiadatelia môžu byť časovo obmedzení

Žiadatelia o pripojenie odberného miesta zbytočne odkladajú splnenie technických a obchodných podmienok, čo brzdí celý proces. Kvôli tomu distribučné spoločnosti často musia držať rezervovanú kapacitu a nemôžu ju efektívne využiť.
Kontrolovanie distribučných spoločností
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) preto navrhuje, aby žiadateľ mal povinnosť splniť podmienky najneskôr do 120 dní od schválenia žiadosti. Inak by žiadosť stratila platnosť. Takéto pravidlo by podľa regulátora pomohlo lepšie plánovať kapacitu a zabezpečiť rýchlejšie pripojenie pre všetkých.
„Ak chcete pripojiť svoje odberné miesto, vybavte si všetky podmienky čo najskôr. Distribučná spoločnosť vás potom musí pripojiť do piatich dní. Je to vaše právo a naša kontrola zabezpečuje, že sa dodržiava. Ak by ste mali napriek tomu akékoľvek problémy, obráťte sa na úrad a my zakročíme,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Regulátor kontroloval, či distribučné spoločnosti riadne pripájajú odberné miesta do piatich dní po splnení zákonných podmienok. Prevádzkovatelia distribučnej sústavy sú spoločnosti, ktoré zabezpečujú prenos elektriny od prenosovej sústavy až k domácnostiam a firmám.
Dodržiavanie povinností prevádzkovateľov
Na Slovensku ide najmä o troch regionálnych hráčov – Západoslovenskú, Stredoslovenskú a Východoslovenskú distribučnú. A desiatky menších miestnych distribútorov, ktorí pôsobia v konkrétnych lokalitách alebo areáloch.
ÚRSO sa vo svojej analýze zameral na dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľov distribučnej sústavy pripojiť do distribučnej sústavy elektroenergetické zariadenie alebo odberné elektrické zariadenie do piatich pracovných dní, ak sú zo strany žiadateľa riadne splnené technické a obchodné podmienky. Z analýzy ÚRSO vyplýva, že v roku 2024 väčšina regionálnych a miestnych distribučných sústav lehotu piatich dní dodržiavala.
„Aj na základe našej analýzy by som chcel upozorniť žiadateľov o pripojenie, že samotná lehota začína plynúť až po splnení všetkých podmienok zo strany žiadateľa, čo práve býva najčastejším dôvodom zdržania,“ konštatoval Holjenčík.