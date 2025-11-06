Trnavská vodárenská spoločnosť mení ceny vody aj stočného, zavádza aj dvojzložkovú cenu

Trnavská vodárenská spoločnosť zvýšila od 3. novembra cenu pitnej vody, ako aj cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, takzvané stočné.
Dvojzložková cena
Zároveň zavádza dvojzložkovú cenu, zákazníci tak okrem odobratej pitnej vody a odvedenej odpadovej vody budú platiť aj fixnú čiastku. Jej výšku stanovil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, všetky vodárenské spoločnosti musia prejsť na dvojzložkovú cenu v priebehu roku 2025.
Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zaplatia zákazníci Trnavskej vodárenskej spoločnosti za meter kubický pitnej vody po novom 1,5904 eura s DPH. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody kanalizáciou sa zvyšuje na 1,703 eura s DPH. Domácnosť s ročnou spotrebou 100 metrov kubických vody teda po novom zaplatí za vodné a stočné 329,27 eur, k tomu aj fixnú čiastku.
Cena vodného a stočného
Fixná zložka ceny má pokrývať výdavky na údržbu pripojenia na vodovodnú a kanalizačnú sieť aj pri minimálnom alebo nulovom odbere vody. Pre fyzické osoby bola stanovená na 12,30 eur za rok v prípade vodného a 12,30 eur za rok aj v prípade stočného. Náklady na jedno odberné miesto sa tak domácnostiam zvýšia o 24,60 eur s DPH za rok.
„ÚRSO zavedením dvojzložkovej ceny sleduje spravodlivejšie prerozdelenie nákladov, ktoré vznikajú bez ohľadu na spotrebu (napr. údržba infraštruktúry, pohotovosť, prevádzka vodovodov a kanalizácií), medzi všetkých odberateľov, vrátane tých s nulovou spotrebou,“ informuje Trnavská vodárenská spoločnosť. Cenu vodného a stočného zvyšovala naposledy v januári 2024. Začiatkom tohto roku do cien len premietla vyššiu daň z pridanej hodnoty.
Trnavská vodárenská spoločnosť so sídlom v Piešťanoch je dominantným dodávateľom pitnej vody prostredníctvom verejného vodovodu a prevádzkovateľom kanalizácie v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec. Jej akcie vlastní približne sto miest a obcí regiónu, najväčším akcionárom je mesto Trnava. Spoločnosť má 67 vodných zdrojov a spravuje približne 840 kilometrov vodovodnej a 640 kilometrov kanalizačnej siete. K dispozícii má šesť čistiarní odpadových vôd.