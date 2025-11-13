Nižšia spotreba, výhodnejšia cena. Regulačný úrad sa chystá odmeniť spotrebiteľov, ktorí šetria energiami

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa chystá odmeniť spotrebiteľov, ktorí s energiami šetria. Čím budú mať nižšiu spotrebu, tým budú mať výhodnejšiu cenu. Regulačný úrad už k tomu pripravuje potrebnú legislatívu.
„Úrad pripravuje do budúcna viaceré praktické legislatívne zmeny, vrátane zavedenia pásmových a dynamických taríf, ktoré odmenia úsporné správanie. Teda čím nižšia spotreba, tým výhodnejšia cena. Chce motivovať k šetreniu a zároveň ešte viac chrániť zraniteľných odberateľov,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Ceny na rok 2026
Regulátor aktuálne schvaľuje maximálne ceny energií pre domácnosti na rok 2026, bez ohľadu na plánovanú energopomoc vlády SR. Pripravuje nové cenové rozhodnutia pre domácnosti v oblasti elektriny, plynu, tepla a vody na rok 2026.
„O konečnej podobe cenových rozhodnutí budeme verejnosť informovať až po ukončení cenových konaní, začiatkom decembra,“ doplnil Holjenčík. Regulačný úrad pri elektrine a vode očakáva skôr stabilizáciu cien, pri teple by tiež ročné náklady domácností nemali rásť. V prípade plynu je však situácia komplikovanejšia.
„Slovensko sa dnes aj vďaka nerozumnej energetickej politike EÚ ocitlo na konci dodávateľského reťazca, čo zvyšuje poplatky za prepravu,“ upozornil Holjenčík.
Prioritou je stabilita i bezpečnosť
ÚRSO podľa neho nebude prebiehajúce cenové konania bližšie komentovať, každopádne upozorňuje na dlhodobý negatívny vplyv geopoliky na vývoj cien energií v EÚ a aj na Slovensku.
„V novej energetickej stratégii regulátora bude preto prioritou stabilita, bezpečnosť a dostupnosť energií – bez zvyšovania energetickej chudoby,“ konštatoval Holjenčík.
ÚRSO zároveň upozorňuje, že obnoviteľné zdroje sú pre Slovensko len doplnkom energetického mixu. Jadrová energia zostáva kľúčom k sebestačnosti SR.