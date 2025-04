Únia sa tvári aká je „zelená“, polovica Bruselu pritom kúri palivom z minulého tisícročia, upozornil šéf SPP – VIDEO

Európska únia (ÉU) je plná paradoxov. Výnimkou nie je ani energetika. Od vypuknutia vojny na Ukrajine sa únia snaží všetkými možnými aj nemožnými prostriedkami odtrhnúť od ruských energií, no vlani sme nakúpili o 18 % viac ruského LNG.

Európska únia vymýšľa všelijaké „zelené“ projekty typu Green Deal, pri environmentalistike sa tvári pápežskejšie ako pápež, no polovica Bruselu kúri mazutom. Ťažkým vykurovacím olejom, nepodareným zvyškom frakčnej destilácie ropy.

Nákupy ruského plynu napriek politickým deklaráciám

„Nejaká európska entita zverejnila štatistiku za minulý rok, kde reálne Európa vlani nakúpila o 18 % viac ruského LNG, pričom krajiny ako Francúzsko, Taliansko, Švédsko, ale aj Belgicko nakupovali oveľa viac LNG plynu ako v predošlom období a bolo to vyslovene ruského pôvodu. Ja potom prestávam chápať logike, čo sa deje v Bruseli. Pretože Brusel na jednej strane tvrdí, my nechceme ruský plyn. Na strane druhej veľké ekonomiky ako Francúzsko, Španieli si jednoducho sledujú energetickú bezpečnosť za primerané ceny a nakupujú to, čo nakupujú,“ povedal v rozhovore pre portál SITA Energetika predseda predstavenstva Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Vojtech Ferencz.

Mazut v Bruseli verzus Green Deal

Šéfa slovenských plynárov prekvapil postoj Bruselu ako hlavného mesta Belgicka v oblasti vykurovania. „Mal som veľa diskusií s lokálnymi obyvateľmi Bruselu a neviem či viete, ale polovica Bruselu je vykurovaná fyzicky topným olejom, takzvaným mazutom. Kde je tá zelená Európa? Kde je ten Green Deal? Ja by som sa úctivo opýtal, pretože spaľovať mazut v terajšom prostredí, keď pomaly Brusel ide regulovať aj tie krby, kachle a neviem čo, kde sa spaľuje drevná hmota. Tak by som povedal, chlapci, tak pozrite sa, čo robíte v Bruseli, čím vykurujete,“ dodal Ferencz.

Druhá polovica Bruselu je vykurovaná zemným plynom. Podľa Ferencza sa netreba zrejme dvakrát pýtať, odkiaľ ten plyn pochádza. „Pred chvíľou som naznačil, odkiaľ pochádza ten plyn,“ podotkol Ferencz.

Energetická bezpečnosť a ekonomická realita

Šéfa najväčšieho slovenského dodávateľa plynu taktiež nemilo prekvapuje krátkozrakosť Nemecka. Nemecko totiž zakázalo zakotviť ruským tankerom vo svojich prístavoch a nakupujú plyn z Francúzska. „Odkiaľ pochádza ten zemný plyn? Ruské LNG,“ doplnil Ferencz.

Šéf SPP nemá podľa svojich slov potrebu obhajovať ruský plyn. Ani potrubný ani LNG. „SPP je zodpovedná firma, ktorá rieši strategické úlohy štátu z pohľadu energetickej bezpečnosti. A mne je jedno odkiaľ nakúpime ten plyn, ak ten plyn má danú kvalitu, objem, ale samozrejme má zodpovednú cenu. Nie je problém nakúpiť draho, ale kto zaplatí ten plyn? Všetko so všetkým súvisí,“ konštatoval Ferencz.

