SPP chce hrať hlavnú úlohu pri obnove tranzitu plynu cez Ukrajinu, o v budúcnosti dovezený ruský plyn je už teraz veľký záujem – VIDEO

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) chce pri obnovení tranzitu plynu cez Ukrajinu hrať jednu z hlavných úloh. Slovenskí plynári si už založili dcérsku firmu SPP plus, ktorá by mala pri tranzite plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ plniť úlohu akéhosi agenta.

Energetický hráč v Európe

„Táto dcéra je špeciálne vyčlenená na to, aby v mene matky nakupovala a manažovala ruský plyn na území Ukrajiny. Je to slovenský subjekt, ktorý bude mať všetky právoplatné licencie a povolenia zo strany Ukrajiny. Táto spoločnosť by už v pohraničí, v Sudži, v Sochranovke, tam kde je tá plynárenská infraštruktúra, nakúpila zemný plyn, ktorý sa tak stane plynom Európskej únie, a tento zemný plyn po zaplatení všetkých poplatkov využívajúc infraštruktúru Ukrajiny tranzituje na územie Slovenska. Nie len pre potreby Slovenska, matky SPP, ale sme pripravení, aby sme hrali energetického hráča v širšom meradle v Európe,“ povedal v rozhovore pre portál SITA Energetika predseda predstavenstva SPP Vojtech Ferencz.

Záujem o v budúcnosti prepravovaný ruský plyn cez Ukrajinu je podľa šéfa SPP zo strany obchodníkov veľký už v súčasnosti. „Otvorene vám poviem. Na jeseň boli rôzne rokovania v Bruseli, hlavne pani ministerky, ale aj moje. A aj tí politici, aj predstavitelia, nebudem menovať, veľkých nadnárodných firiem v Európe mi povedali. Pán riaditeľ, ak sa vám podaria obchody, či už na Ukrajine, alebo s Ruskom, a budete mať dostatok plynu, máme záujem. Som sa ich pýtal, nevadí vám, že to bude ruský plyn? Oni mi odpovedali, energetická bezpečnosť našej krajiny a našej spoločnosti je nadradená takýmto politickým obrazom,“ povedal Ferencz.

Obnovenie tranzitu na jeseň

Šéf slovenských plynárov by chcel obnoviť tranzit plynu cez Ukrajinu prostredníctvom dcérskej spoločnosti SPP plus už možno v jeseni tohto roku.

„Dohodol a dohadujem si bilaterálne rokovania na Ukrajine, aby som obdržal príslušné povolenia, lebo tá firma musí byť vybavená povoleniami na to, ak chcete robiť takéto obchody,“ dodal Ferencz.

